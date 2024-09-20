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Posted 20 сентября, 05:54

Published 20 сентября, 05:54

Modified 20 сентября, 05:56

Updated 20 сентября, 05:56

Бастрыкин начал проверку в СК Свердловской области из-за обращения тюменки

СК Свердловской области проверяют из-за обращения тюменки

20 сентября 2024, 05:54
Фото: 1MI

Бастрыкин начал проверку в СК Свердловской области из-за обращения тюменки

Сюжет
Дети
Скандальная история с детским домом «Заводоуспенский», расположенным в Свердловской области, дошла до генерала Александра Бастрыкина.

Глава Следственного комитета России потребовал провести служебную проверку в СУ СК по Свердловской области после публикации «Нашего Города» об утечке в открытый доступ личных данных свидетеля дела, руководителя тюменского благотворительного фонда Елены Веселой.

Напомним, тюменка рассказала, что на протяжении полутора лет ей поступают угрозы убийством от «друга заместителя директора детского дома». Сообщения в ее адрес начали приходить после очной ставки с так называемым информатором. Девушка рассказывала, что во время очной ставки «информатор» вел себя неадекватно, оскорблял и угрожал «оторвать голову». При этом в протоколе оскорбления зафиксированы не были, а сам мужчина задержан не был.

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Кроме того, Веселая рассказала, что совершенные преступления в отношении детей, а также случаи хищения благотворительных средств в детском доме, по непонятной причине покрываются. Несмотря на то, что имеются фото- и видео- доказательства совершенных преступлений, руководство детского дома «Заводоуспенский» до сих пор не понесло наказание. В настоящее время задержан лишь учитель информатики, которого обвиняют в создании порнографических материалов с участием детей.

В связи с этим председатель СК РФ также потребовал предоставить доклад о ходе расследования уголовных дел по факту противоправных действий в отношении детей.

Ранее «Наш Город» писал, что детский дом «Заводоуспенский» был закрыт летом этого года из-за череды произошедших в нем секс-скандалов. На преступления в отношении воспитанников учреждения обратила внимания руководитель тюменского благотворительного фонда Елена Веселая.

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