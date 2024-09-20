СК Свердловской области проверяют из-за обращения тюменки

Напомним, тюменка рассказала, что на протяжении полутора лет ей поступают угрозы убийством от «друга заместителя директора детского дома». Сообщения в ее адрес начали приходить после очной ставки с так называемым информатором. Девушка рассказывала, что во время очной ставки «информатор» вел себя неадекватно, оскорблял и угрожал «оторвать голову». При этом в протоколе оскорбления зафиксированы не были, а сам мужчина задержан не был.