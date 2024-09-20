На похороны наденьте спортивное: 17-летний тюменец покончил с собой в Екатеринбурге

Posted 20 сентября, 04:47
Published 20 сентября, 04:47
Modified 20 сентября, 04:49
Updated 20 сентября, 04:49
По словам приятеля погибшего, Валерий (имя изменено) написал, что всех любит и попросил прощения.
«Написал несколько слов девушке, которая ему нравилась чувства. Его последнее желание было, чтобы на его похороны близкие не одевались торжественно, а пришли в спортивном», — рассказал E1.RU друг погибшего.
Известно, что Валерий учился в Тюмени на заочном отделении на факультете экономики и бухгалтерского учета Московского технологического института. Сам он приехал из Югры. Увлекался компьютерными играми, мотоциклами.
По словам знакомых погибшего, Валерий был отзывчивым и добрым человеком, у него было много друзей, но отношения с девушками не складывались. О том, что он задумал сделать что-то с собой никто не знал.
В настоящее время по факту произошедшей трагедии следователи Следственного комитета Свердловской области проводят проверку.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени вечером 14 сентября из окна многоэтажки на Лесобазе выпал подросток. Молодой человек скончался на место происшествия до приезда скорой помощи.