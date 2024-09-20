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Posted 20 сентября, 04:47

Published 20 сентября, 04:47

Modified 20 сентября, 04:49

Updated 20 сентября, 04:49

17-летний студент из Тюмени покончил с собой в Екатеринбурге

На похороны наденьте спортивное: 17-летний тюменец покончил с собой в Екатеринбурге

20 сентября 2024, 04:47
Фото: 1MI

17-летний студент из Тюмени покончил с собой в Екатеринбурге

Тело молодого человека нашли на стройке на улице Азина, 16. В телефоне у тюменца была обнаружена предсмертная записка.

По словам приятеля погибшего, Валерий (имя изменено) написал, что всех любит и попросил прощения.

«Написал несколько слов девушке, которая ему нравилась чувства. Его последнее желание было, чтобы на его похороны близкие не одевались торжественно, а пришли в спортивном», — рассказал E1.RU друг погибшего.

Известно, что Валерий учился в Тюмени на заочном отделении на факультете экономики и бухгалтерского учета Московского технологического института. Сам он приехал из Югры. Увлекался компьютерными играми, мотоциклами.

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По словам знакомых погибшего, Валерий был отзывчивым и добрым человеком, у него было много друзей, но отношения с девушками не складывались. О том, что он задумал сделать что-то с собой никто не знал.

В настоящее время по факту произошедшей трагедии следователи Следственного комитета Свердловской области проводят проверку.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени вечером 14 сентября из окна многоэтажки на Лесобазе выпал подросток. Молодой человек скончался на место происшествия до приезда скорой помощи.

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