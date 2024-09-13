«Вы дети свиней!» В тюменском детсаду сын мигрантов унижает одногруппников

По его словам, согласно закону «Об образовании в Российской Федерации», что ребенка могут отчислить из дошкольного учреждения либо по инициативе родителей (то есть они сами решили его забрать), либо при ликвидации детсада, либо на основании судебного решения. Во всех других случаях отказать в предоставлении услуг ребенку нельзя — это прописано в законе.