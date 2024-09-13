«Вы дети свиней!» В тюменском детсаду сын мигрантов унижает одногруппников

Posted 13 сентября, 08:01
Published 13 сентября, 08:01
Modified 13 сентября, 08:41
Updated 13 сентября, 08:41
По данным родительского комитета, куда обратились тюменцы, Заир Фаррухов, дерется в том числе и с девочками, воспитателем (уже уволились пять воспитателей из детсада), бьёт по лицу и в живот, мочится на детей, и называет их «дети свиней». Также демонстрирует жесты перерезания горла.
Вся эта история длится уже более года. Родители на первых порах относили нежелание своих детей ходить в детсад на обычные капризы. В марте этого года возмущённые родители подали свою первую жалобу на имя заведующей И. О. Речкаловой. Правда, регистрировать ее заведующая отказалась.
Позже было проведено собрание с приглашением матери Заира. Результат оказался нулевым. Родителям было сказано, что с ребёнком работает психолог и «придётся потерпеть» до выпуска группы.
Тюменцы также утверждают, что неоднократно сталкивались с хамством, издёвками и угрозами и со стороны матери распоясавшегося агрессора.
«В марте я пришла в садик за дочерью. Она была очень расстроена, рассказала, что Заир её бил по голове. Ему нравилось наблюдать, как у девочки слетали очки, после того, как он ударял её по голове. Он смеялся при этом. Я пыталась разговаривать с его матерью, но она мне ответила, что нет доказательств, что это сделал Заир», — сообщила Оксана В.
«С родителями Заира разговаривать бесполезно. Они считают, что поведение их сына нормальное, потому что он „бьёт за что-то, виноваты сами“, — посетовала Екатерина А.
Все документы по факту происходящего в детском саду были направлены на имя прокурора Ленинского АО, уполномоченного по правам ребенка в Тюменской области Андрея Степанова. Также родители уже обратились за помощью в Русскую общину.
В настоящее время в связи многочисленными жалобами родителей воспитанников детского ада №14 проводится проверка в рамках действующего Федерального закона. Вся информация передана в департамент образования.
«К сожалению, законодатель не дает рекомендаций — как поступать родителям, если в группе появился агрессивный малыш. К таким детям не применимы какие-либо меры воспитания — за плохое поведение воспитатель не может поставить его в угол, отшлепать, потому что все это будет уже насилием. С гиперактивными и агрессивными ребятами, в первую очередь, должны работать психологи», — пояснил «Нашему Городу» уполномоченный по правам ребенка в Тюменской области Андрей Степанов.
По его словам, согласно закону «Об образовании в Российской Федерации», что ребенка могут отчислить из дошкольного учреждения либо по инициативе родителей (то есть они сами решили его забрать), либо при ликвидации детсада, либо на основании судебного решения. Во всех других случаях отказать в предоставлении услуг ребенку нельзя — это прописано в законе.
По словам заместителя председателя Совета надежных отцов Тюмени, общественника Шамиля Ганиева, не социализированный ребенок — это следствие, в первую очередь, воспитания родителей.
«Шестилетний малыш — это ребенок дошкольного возраста, а значит вполне понимающий, что такое хорошо и что такое плохо. Запущенное воспитание в будущем скажется негативно на его учебном процессе. В школах мы не раз сталкивались к агрессивным поведением детей, но неоднократных вызовов родителей в школу, буллинг одноклассников со стороны маленького агрессора быстро прекращался», — отметил Шамиль Ганиев.
Между тем, психологи отмечают, агрессивные дети — не редкость в детских садах. Причины буйного поведения могут быть разные — от педагогической запущенности со стороны родителей и проблем со здоровьем до обычного стремления привлечь к себе внимание сверстников, чувства страха перед окружающим миром, асоциального поведения родителей, модели агрессивного поведения в семье.