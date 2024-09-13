Такие блюда есть опасно: в тюменских кафе и столовой обнаружили подозрительное мясо

Posted 13 сентября, 05:23
Published 13 сентября, 05:23
Modified 13 сентября, 05:25
Updated 13 сентября, 05:25
В частности, документы на мясную продукцию отсутствовали у семейного кафе Alladin», столовой «Гули бодом», кафе быстрого питания «Царь кебаб», пекарни «Со вкусом дома».
«Все выше указанные предприятия закупают мясо без ветеринарных сопроводительных документов, подтверждающих его безопасность. Данная продукция использовалась для приготовления готовых блюд, которые могли представлять угрозу жизни и здоровью людей», — отметили в Россельхознадзоре.
Предприниматели получили предостережения о том, что подобные нарушения недопустимы. Сведения о нарушениях переданы в Роспотребнадзор.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области с начала этого года выросли на 10% сливочное масло. Причиной подорожания стал дефицит данного товара на рынке, рост цен на сырье и затраты на издержки производства.