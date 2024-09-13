Против тюменки возбудили уголовное дело за дискредитацию армии

Как сообщили в РУФСБ России по Тюменской области, в отношении тюменки возбуждено уголовное дело по статье «Публичное распространение под видом достоверных сообщений заведомо ложной информации, содержащей данные об использовании Вооруженных Сил Российской Федерации в целях защиты интересов РФ и ее граждан». Санкции статьи предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.