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Posted 13 сентября, 04:57

Published 13 сентября, 04:57

Modified 13 сентября, 04:59

Updated 13 сентября, 04:59

Против жительницы Тюмени возбудили уголовное дело за дискредитацию ВС РФ

Против тюменки возбудили уголовное дело за дискредитацию армии

13 сентября 2024, 04:57
Фото: 1MI

Против жительницы Тюмени возбудили уголовное дело за дискредитацию ВС РФ

Женщина публиковала в интернете сведения, дискредитирующие политику действующей власти и ВС РФ, а также размещала символику запрещенной в стране террористической организации.

Как сообщили в РУФСБ России по Тюменской области, в отношении тюменки возбуждено уголовное дело по статье «Публичное распространение под видом достоверных сообщений заведомо ложной информации, содержащей данные об использовании Вооруженных Сил Российской Федерации в целях защиты интересов РФ и ее граждан». Санкции статьи предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.

В настоящее время ведутся следственные действия по сбору и закреплению доказательств. Проведён осмотр места происшествия, изъято средство мобильной связи, назначены необходимые экспертизы.

Ранее «Наш Город» писал, что жителя Тюмени оштрафовали на 50 тысяч рублей за оскорбление погибшего в зоне спецоперации летчика. Мужчина написал нецензурные слова под постом об открытии мемориальной доски в память о герое.

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