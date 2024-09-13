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Posted 13 сентября, 05:49

Published 13 сентября, 05:49

Modified 13 сентября, 05:51

Updated 13 сентября, 05:51

В центре Тюмени из едущего автомобиля выпал маленький ребенок

В центре Тюмени из едущего автомобиля выпал маленький ребенок

13 сентября 2024, 05:49
Фото: 1MI
Сюжет
Дети
ЧП произошло на днях на перекрестке улиц Челюскинцев и Ленина. Видеоролик опубликовали очевидцы в социальных сетях.
«Перекресток Челюскинцев — Ленина. Ребенок выпал из машины. Малолетнему повезло, что на него не наехали две другие машины», — сообщили тюменцы.
Видео: ЧП Тюмень.

В Госавтоинспекции по Тюменской области «Нашему Городу» сообщили, что в настоящее время по факту произошедшего проводится проверка.

«В ГАИ и полицию по данному дорожно-транспортному происшествию никто не обращался», — пояснили в ведомстве.

Ранее «Наш Город» писал, что накануне в Тюмени водитель экскаватора сбил 14-летнюю школьницу. Ребенок переходил дорогу по пешеходному переходу.

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