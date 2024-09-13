В центре Тюмени из едущего автомобиля выпал маленький ребенок

Posted 13 сентября, 05:49
Published 13 сентября, 05:49
Modified 13 сентября, 05:51
Updated 13 сентября, 05:51
«Перекресток Челюскинцев — Ленина. Ребенок выпал из машины. Малолетнему повезло, что на него не наехали две другие машины», — сообщили тюменцы.
В Госавтоинспекции по Тюменской области «Нашему Городу» сообщили, что в настоящее время по факту произошедшего проводится проверка.
«В ГАИ и полицию по данному дорожно-транспортному происшествию никто не обращался», — пояснили в ведомстве.
Ранее «Наш Город» писал, что накануне в Тюмени водитель экскаватора сбил 14-летнюю школьницу. Ребенок переходил дорогу по пешеходному переходу.