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«Вы дети свиней!» В тюменском детсаду сын мигрантов унижает одногруппников
13 сентября, 08:01
Тюменская семья ведет неравный бой с соседями, приютившими пса в подъезде
5 марта, 06:57
2023
В Тюмени пассажир пытался задушить водителя такси
Агрессивный пассажир попытался придушить таксиста. Резко затормозивший водитель был вынужден принять меры и заставил мужчину покинуть автомобиль. По мнению таксиста, мужчина мог знать его лично. Об этом сообщает агентство URA.RU
3 ноября 2023, 11:05
Тюменец избил жену стулом за отказ кормить ребенка
За последние несколько месяцев тюменец появлялся в суде неоднократно. На его счету управление автомобилем в нетрезвом виде и избиение жены.
26 октября 2023, 07:20
На футбольном поле собака покусала ребенка
На футбольном поле по адресу Стахановцев, 6, собака укусила ребенка.
29 июня 2023, 02:24
Тюменец в районе Дома Обороны терроризирует жильцов
Жильцы дома по адресу Садовая, 133, жалуются на неадекватного тюменца, который, по их словам, терроризирует людей, проживающих в первом подъезде.
27 июня 2023, 01:19
Владелец собаки в Тюмени выплатит 1 млн рублей компенсации: что думает кинолог
19 апреля 2023, 12:00
«Собака бывает кусачей»: владельцы пса отказались компенсировать ущерб за укус
В селе Луговом Тюменского района появилась собака, которая покусала питомца одного из местных жителей. Укусы оказались настолько сильными, что пострадавшему животному пришлось делать операцию, но владельцы агрессивного пса отказались оплатить лечение, сообщили в паблике «ЧП Тюмень ЧС».
16 марта 2023, 16:42

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