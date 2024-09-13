В Тюмени пассажир пытался задушить водителя такси

Агрессивный пассажир попытался придушить таксиста. Резко затормозивший водитель был вынужден принять меры и заставил мужчину покинуть автомобиль. По мнению таксиста, мужчина мог знать его лично. Об этом сообщает агентство URA.RU