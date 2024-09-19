Нелегальным мигрантам в Тюмени запретят жениться, пользоваться банками и госуслугами

Вместе с тем проблема с мигрантами в Тюменской области стоит достаточно остро. В частности, касаемо вопросов школ, детских садов и медицинских учреждений. Так в детском саду №141 дети отказываются идти в группы, так как на них нападает один из детей. Ребенок семьи мигрантов дерется в том числе и с девочками, воспитателем. Пять педагогов уже уволились из этого сада. Сейчас по данному факту правоохранители проводят проверку.