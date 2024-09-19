Нелегальным мигрантам в Тюмени запретят жениться, пользоваться банками и госуслугами

Posted 19 сентября, 08:42
Published 19 сентября, 08:42
Modified 19 сентября, 08:44
Updated 19 сентября, 08:44
Председатель Государственной Думы на осеннем заседании Госдумы заявил о том, что проблемы миграционной сферы требуют законодательной проработки. В частности, он отметил, что приезжие должны знать культуру страны, в которую они пребывают, а также ее законы и относится к ним с уважением.
Депутаты уже рассмотрели 8 инициатив, направленных на урегулирование миграционных проблем. Также Володин отметил, что за текущий год принято шесть законов, касающихся темы миграции. Сейчас на рассмотрении находятся 34 законопроекта.
В частности, в стране создадут реестр нелегальных мигрантов, которым будет запрещено заключать и расторгать брак, оформлять детей в детсады и школы, брать кредиты, регистрировать собственность, а также свободно перемещаться по России, об этом рассказал заместитель министра внутренних дел Александр Горовой. Тем, кто нарушит условия пребывания, будет необходимо сообщать правоохранителям о своем местонахождении, в противном случае может подниматься вопрос о депортации.
Отметим, что в 2024 году в Тюменской области было выявлено на 26,4% больше нарушений в сфере миграционного законодательства.
Как отмечает тюменский политолог Максим Дерябин, на фоне обострения миграционных проблем создание такого реестра можно считать необходимостью. Усиленный контроль за нелегалами может позитивно сказаться на обстановке в стране.
«Назрела необходимость усиления контрольных мер. Вместе с тем важно понимать, что такие меры направлены на надзор, а не на запрет. Мы видим, что активнее раскрываются каналы нелегальной миграции, в том числе и у нас в регионе. Растет и преступность среди мигрантов, что требует особого контроля», — говорит Дерябин.
Отметим, что в Тюмени в недавно был выявлен канал нелегальной миграции. Его организовала сотрудница УМВД, входившая в состав преступной группировки.
Вместе с тем проблема с мигрантами в Тюменской области стоит достаточно остро. В частности, касаемо вопросов школ, детских садов и медицинских учреждений. Так в детском саду №141 дети отказываются идти в группы, так как на них нападает один из детей. Ребенок семьи мигрантов дерется в том числе и с девочками, воспитателем. Пять педагогов уже уволились из этого сада. Сейчас по данному факту правоохранители проводят проверку.
Жалуются и на детей мигрантов в школах. Проблемы также связаны с проявлением агрессии. Некоторые учителя также жалуются на то, что им приходится обучать детей, которые плохо знают русский язык.
Недавно поступали недовольства и от будущих тюменских мам. Они сообщали, что многие мигрантки приходят на плановые обследования с сопровождающими, вопреки карантинному запрету. Им разрешают пройти с сопровождающим, так как они не знают русского языка и не могут самостоятельно говорить с врачом.
Участились и случаи правонарушения среди мигрантов в Тюменской области. Глава СКР Александр Бастрыкин уже отмечал, что Тюменская область входит в число регионов с высокой криминальной активностью среди иностранцев.
На территории Тюменской области действует ряд запретов на работу мигрантов. Так, недавно губернатор региона Александр Моор продлил действие принятого в 2022 году запрета на привлечение иностранных граждан в сфере перевозок.
Однако в регионе также делают акцент и на адаптацию мигрантов, которые находятся в стране на законных основаниях. Так, на текущем форуме TNF-2024 приняли решение о создании трех учебных центров для того, чтобы мигрантам было проще адаптироваться в Тюмени для работы на местных стройках, предприятиях и т. д.
Также проекты по адаптации детей иностранных граждан действуют в двух тюменских школах. Детей обучают русскому языку, а также местной культуре.
Как говорит специалист по международным отношениям Кирилл Ковалев, важно найти баланс между ограничивающими мерами и поддерживающими.
«Одна из главных причин роста преступности — это пробелы в системе постановки мигрантов на учет и дефицит рабочих мест для них. Проблемы в надзоре должны закрываться, но и больше программ должны быть направлены в помощь тем, кто готов соблюдать правила, действующие в стране», — говорит он.
Отметим, что запуск реестра иностранных граждан, пребывающих в России нелегально, планируют запустить уже в 2025 году.
Ранее «Наш город» сообщал о том, что в Тюмени оставили мигранта, незаконно проживавшего в городе с семьей 22 года.