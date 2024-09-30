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Posted 30 сентября, 06:32

Published 30 сентября, 06:32

Modified 30 сентября, 06:34

Updated 30 сентября, 06:34

В Тюмени прошел митинг русских националистов

«Мы не просто группа людей в сети»: в Тюмени прошел митинг русских националистов

30 сентября 2024, 06:32
Фото: ВК «Северный человек» Тюмень

В Тюмени прошел митинг русских националистов

Несогласованный митинг провели на минувшей неделе в центре Тюмени русские националисты. Более сотни сторонников движения «Северный человек» прошли от Знаменского кафедрального собора по центральным улицам города.

Конечной точкой стала городская набережная, где был организован мемориал, как дань памяти людям, оставшихся верным своим убеждения и идеалам.

«Данная встреча стала прекрасным способом дать понять общественности, что мы не просто группа людей в сети, а жители города с активной гражданской позицией, готовых к здоровому проявлению своих интересов и убеждений», — сообщили организаторы акции.

Заметим, что шествие не было согласовано с властями, однако сторонникам «Северного человека» проводить мероприятие никто не мешал.

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Напомним, штаб общественного движения «Северный человек» начал работать в Тюмени в марте 2024 года. Тогда общественники заявили, что будут оказывать помощь правоохранительным органам в борьбе с нелегальными мигрантами и распространением наркотических средств.

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