«Мы не просто группа людей в сети»: в Тюмени прошел митинг русских националистов

Posted 30 сентября, 06:32
Published 30 сентября, 06:32
Modified 30 сентября, 06:34
Updated 30 сентября, 06:34
Конечной точкой стала городская набережная, где был организован мемориал, как дань памяти людям, оставшихся верным своим убеждения и идеалам.
«Данная встреча стала прекрасным способом дать понять общественности, что мы не просто группа людей в сети, а жители города с активной гражданской позицией, готовых к здоровому проявлению своих интересов и убеждений», — сообщили организаторы акции.
Заметим, что шествие не было согласовано с властями, однако сторонникам «Северного человека» проводить мероприятие никто не мешал.
Напомним, штаб общественного движения «Северный человек» начал работать в Тюмени в марте 2024 года. Тогда общественники заявили, что будут оказывать помощь правоохранительным органам в борьбе с нелегальными мигрантами и распространением наркотических средств.
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