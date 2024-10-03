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Posted 3 октября, 05:03

Published 3 октября, 05:03

Modified 3 октября, 05:06

Updated 3 октября, 05:06

В Тюмени за 4 тысячи выставили на торги земли под КРТ на улице Мелиораторов

Земельный участок на Мелиораторов выставили на торги в Тюмени за 4 тысячи рублей

3 октября 2024, 05:03
Фото: 1MI

В Тюмени за 4 тысячи выставили на торги земли под КРТ на улице Мелиораторов

Тюменские власти выставили на торги земельный участок площадью 2,2 гектара в границе улиц Мелиораторов — 70 лет Октября. В перспективе там проведут реновацию.
«Провести аукцион на право заключения договора о комплексном развитии территории жилой застройки в районе улиц Мелиораторов — 70 лет Октября города Тюмени, площадью 2,22 га», — указано в приказе, размещенном на сайте администрации Тюмени.

В документе отмечено, что начальная цена лота составляет 4 тысячи 59 рублей, сумма задатка для участия в торгах — 20 миллионов рублей. Шаг аукциона аналогичен стоимости лота — 4 тысячи 59 рублей.

Заявки на участие в торгах будут принимать до 28 октября 2024 года.

КРТ в Тюменской области будут использовать для развития туризма
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Согласно документации, выкупившая землю компания должна будет снести семь многоквартирных домов (в том числе три аварийных), а на их месте построить новые Согласно разработанным проектам, в районе улиц Мелиораторов и 70 лет Октября КРТ проведут на участке площадью 2,37 гектара. Под снос там попадут семь многоквартирных домов, в том числе три аварийных, и одно нежилое здание. Там построят новые ЖК с высотками и среднеэтажными домами, спортплощадку, парковки, медицинский учреждения и т. д.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени утвержден проект планировки территории микрорайона Новорощинский. Реновацию там проведут до 2035. По планам властей, там появятся ТРЦ, детсад, школа и музей ретро-автомобилей.

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