Земельный участок на Мелиораторов выставили на торги в Тюмени за 4 тысячи рублей

Согласно документации, выкупившая землю компания должна будет снести семь многоквартирных домов (в том числе три аварийных), а на их месте построить новые Согласно разработанным проектам, в районе улиц Мелиораторов и 70 лет Октября КРТ проведут на участке площадью 2,37 гектара. Под снос там попадут семь многоквартирных домов, в том числе три аварийных, и одно нежилое здание. Там построят новые ЖК с высотками и среднеэтажными домами, спортплощадку, парковки, медицинский учреждения и т. д.