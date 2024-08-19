Опубликован список самых опасных тюменских водоемов. В них утонули более 10 человек

Posted Сегодня, 05:05
Published Сегодня, 05:05
Modified Сегодня, 05:07
Updated Сегодня, 05:07
Первая трагедия случилась 10 июня в Тобольском районе — в озере Овсянниковское спасатели нашли тело мужчины. 11 июня в Ишиме на реке Исток утонул мужчина. В праздничный День России, 12 июня, в Тюмени погибли на воде еще двое мужчин — один из них утонул на озере Круглое, второй — на озере Нижнее Кривое.
14 июня в селе Салаирка в реке Тура утонули две несовершеннолетние девочки. 15 июня в Тюмени в Туре утонул молодой человек. 18 июня на воде погибли еще двое жителей региона — на реке Тура в районе улицы Щербакова и в Заводоуковске на озере Плоское.
2 июля в реке Тавда, недалеко от села Девятково, утонул 17-летний подросток. 9 июля на обводненном карьере в микрорайоне «Лесной» погиб мальчик 2011 года рождения.
13 июля трагедия произошла на озере Большой Тараскуль. Мужчина 1997 года рождения заплыл далеко от берега и ушел под воду на глазах у своей супруги. 17 июля стало известно о несчастном случае на Сергинском озере в Тобольске, 18 июля в Тюмени в водоеме на базе отдыха «Липовый остров» утонул житель областной столицы.
Последняя трагедия произошла на озере Каш в Омутинском районе — 21 июля там утонул 62-летний рыбак.
В Тюменской области в этом году официально разрешено купаться в 11 водоемах:
Небезопасной признана вода в озере Липовое, что находится на 7-м километре Велижанского тракта, а также в прудах Южный и Войновский.