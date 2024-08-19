Опубликован список самых опасных тюменских водоемов. В них утонули более 10 человек

Первая трагедия случилась 10 июня в Тобольском районе — в озере Овсянниковское спасатели нашли тело мужчины. 11 июня в Ишиме на реке Исток утонул мужчина. В праздничный День России, 12 июня, в Тюмени погибли на воде еще двое мужчин — один из них утонул на озере Круглое, второй — на озере Нижнее Кривое.