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В каких водоемах Тюменской области тонут жители региона

Опубликован список самых опасных тюменских водоемов. В них утонули более 10 человек

19 августа 2024, 05:05
Фото: 1MI

В каких водоемах Тюменской области тонут жители региона

С начала купального сезона в регионе произошло 15 трагических случаев на водных объектах. Все случаи гибели произошли в местах, непредназначенных для принятия водных процедур.

Первая трагедия случилась 10 июня в Тобольском районе — в озере Овсянниковское спасатели нашли тело мужчины. 11 июня в Ишиме на реке Исток утонул мужчина. В праздничный День России, 12 июня, в Тюмени погибли на воде еще двое мужчин — один из них утонул на озере Круглое, второй — на озере Нижнее Кривое.

14 июня в селе Салаирка в реке Тура утонули две несовершеннолетние девочки. 15 июня в Тюмени в Туре утонул молодой человек. 18 июня на воде погибли еще двое жителей региона — на реке Тура в районе улицы Щербакова и в Заводоуковске на озере Плоское.

2 июля в реке Тавда, недалеко от села Девятково, утонул 17-летний подросток. 9 июля на обводненном карьере в микрорайоне «Лесной» погиб мальчик 2011 года рождения.

13 июля трагедия произошла на озере Большой Тараскуль. Мужчина 1997 года рождения заплыл далеко от берега и ушел под воду на глазах у своей супруги. 17 июля стало известно о несчастном случае на Сергинском озере в Тобольске, 18 июля в Тюмени в водоеме на базе отдыха «Липовый остров» утонул житель областной столицы.

Последняя трагедия произошла на озере Каш в Омутинском районе — 21 июля там утонул 62-летний рыбак.

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Где можно купаться в Тюменской области

В Тюменской области в этом году официально разрешено купаться в 11 водоемах:

  • озеро Якушкино, расположенное на территории оздоровительного центра «Серебряный бор»,
  • акватория озера Нижнее Кривое на территории оздоровительного центра «Серебряный бор»,
  • акватория озера Верхнее Кривое на базе отдыха «Верхний Бор»,
  • пруд Лесной,
  • озеро Липовое, расположенное на базе ТРОО Центр закаливания и плавания в холодной воде «Аквайспорт-Тюмень» (Тюмень, оз. Липовое).
  • акватория пруда б/н на 19 км Червишевского тракта на территории центра восстановительной медицины и реабилитации «Сибирь»,
  • озеро «Бобровое», расположенное на базе отдыха «Кулига-парк» (32 км Ирбитского тракта, село Кулига),
  • акватория озера Полушинское на территории детского центра «Олимпийская Ребячка» (Тюменский район, 42 км автодороги Тюмень-Каменка-граница Свердловской области),
  • озеро Андреевское, расположенное на территории санаторно-образовательного центра «Витязь» (21 км Ялуторовского тракта),
  • акватория озера Арсеньевское на территории «Ребячьей республики» (Тюменский район, 4 км от села Салаирка),
  • акватория озера Сингуль в МАУДО «ЦТДТ» (Ялуторовский район, Сингульское сельское поселение).

Небезопасной признана вода в озере Липовое, что находится на 7-м километре Велижанского тракта, а также в прудах Южный и Войновский.

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