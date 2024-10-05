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Posted 5 октября, 03:46

Published 5 октября, 03:46

Modified 5 октября, 03:48

Updated 5 октября, 03:48

Российские банки отказали правительству Тюменской области в кредите на 6 млрд

Российские банки отказались давать тюменскому правительству деньги в кредит

5 октября 2024, 03:46
Фото: 1MI

Российские банки отказали правительству Тюменской области в кредите на 6 млрд

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Госзакупки
Три объявленных в сентябре аукциона признали несостоявшимися из-за отсутствия заявок. Данная информация указана на портале Госзакупки.

Правительство региона планировало оформить три займа на общую сумму 6 миллиардов рублей. Сумма процентов составляла 3,6 миллиарда, срок кредитования — три года. Планировалось, что денежные средства поступят на счета 1 ноября 2024 года.

В документах было отмечено, что предоставленные денежные средства будут потрачены на финансирование дефицита и пополнение счетов областного бюджета, а также для погашения долговых обязательств.

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Ранее «Наш Город» писал, что тюменские чиновники закупают десять легковых автомобилей Москвич общей стоимость 31 миллион рублей. Контракт на поставку транспортных средств заключен с компанией «Автоград».

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