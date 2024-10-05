Российские банки отказались давать тюменскому правительству деньги в кредит

Posted 5 октября, 03:46
Published 5 октября, 03:46
Modified 5 октября, 03:48
Updated 5 октября, 03:48
Правительство региона планировало оформить три займа на общую сумму 6 миллиардов рублей. Сумма процентов составляла 3,6 миллиарда, срок кредитования — три года. Планировалось, что денежные средства поступят на счета 1 ноября 2024 года.
В документах было отмечено, что предоставленные денежные средства будут потрачены на финансирование дефицита и пополнение счетов областного бюджета, а также для погашения долговых обязательств.
Ранее «Наш Город» писал, что тюменские чиновники закупают десять легковых автомобилей Москвич общей стоимость 31 миллион рублей. Контракт на поставку транспортных средств заключен с компанией «Автоград».