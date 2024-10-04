На случай ЧС: в Тюмени опубликована интерактивная карта убежищ

Posted 4 октября, 04:00
Published 4 октября, 04:00
Modified 4 октября, 09:29
Updated 4 октября, 09:29
В перечне — подвалы жилых домов и учебных заведений, цокольные этажи зданий, подземные переходы и гаражи. По данным департамента безопасности жизнедеятельности администрации Тюмени, убежища рассчитаны практически на 3 миллиона человек. С подробной картой можно ознакомиться здесь.
Отметим, ранее в открытом доступе в Тюмени карты расположения бомбоубежищ и укрытий не было. Для того, чтобы получить информацию о ближайшем укрытии тюменцам нужно было обращаться в местный учебно-консультационный пункт по ГО.
Ранее «Наш Город» писал, что подземное бомбоубежище за 22 миллиона рублей построит в Тюмени на улице Ильюшина аэропорт Рощино. Укрытие будет рассчитано на 300 человек. Проектную документацию разработают до июня 2025 года, сам объект планируют сдать в эксплуатацию в 2027 году.