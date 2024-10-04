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Posted 4 октября, 04:00

Published 4 октября, 04:00

Modified 4 октября, 09:29

Updated 4 октября, 09:29

Опубликована интерактивная карта убежищ в Тюмени

На случай ЧС: в Тюмени опубликована интерактивная карта убежищ

4 октября 2024, 04:00
Фото: info.agt72.ru

Опубликована интерактивная карта убежищ в Тюмени

Адреса укрытий размещены на портале цифровых сервисов. Всего в списке — около двух тысяч мест, где в случае ЧС смогут разместиться жители областной столицы.

В перечне — подвалы жилых домов и учебных заведений, цокольные этажи зданий, подземные переходы и гаражи. По данным департамента безопасности жизнедеятельности администрации Тюмени, убежища рассчитаны практически на 3 миллиона человек. С подробной картой можно ознакомиться здесь.

Отметим, ранее в открытом доступе в Тюмени карты расположения бомбоубежищ и укрытий не было. Для того, чтобы получить информацию о ближайшем укрытии тюменцам нужно было обращаться в местный учебно-консультационный пункт по ГО.

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Ранее «Наш Город» писал, что подземное бомбоубежище за 22 миллиона рублей построит в Тюмени на улице Ильюшина аэропорт Рощино. Укрытие будет рассчитано на 300 человек. Проектную документацию разработают до июня 2025 года, сам объект планируют сдать в эксплуатацию в 2027 году.

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