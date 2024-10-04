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Posted 4 октября, 03:05

Published 4 октября, 03:05

Modified 4 октября, 03:07

Updated 4 октября, 03:07

На «зебре» в Тюмени сбили ребенка

На «зебре» в Тюмени сбили ребенка

4 октября 2024, 03:05
Фото: ГИБДД Тюменской области
Сюжет
Дети
В Тюмени на пешеходном переходе сбили 12-летнюю девочку. Об этом сообщает Госавтоинспекция региона.

Инцидент произошел 3 октября. Школьница переходила дорогу по не регулируемому пешеходному переходу на улице Малиновского.

По предварительным данным, водитель иномарки не заметила пешехода, выезжая с дворовой территории. Девочка получила травму головы.

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Обстоятельства ДТП предстоит выяснять инспекторам.

Ранее «Наш город» сообщал, что полицейские разыскивают водителя, который насмерть сбил тюменца и скрылся с места ДТП. Трагедия произошла на Обходе Тюмени.

#Егор Тимофеев#Общество#Происшествия#Тюмень#Дети#Тюменская область#ДТП#Новости тюмени
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