На «зебре» в Тюмени сбили ребенка

Posted 4 октября, 03:05
Published 4 октября, 03:05
Modified 4 октября, 03:07
Updated 4 октября, 03:07
Инцидент произошел 3 октября. Школьница переходила дорогу по не регулируемому пешеходному переходу на улице Малиновского.
По предварительным данным, водитель иномарки не заметила пешехода, выезжая с дворовой территории. Девочка получила травму головы.
Обстоятельства ДТП предстоит выяснять инспекторам.
Ранее «Наш город» сообщал, что полицейские разыскивают водителя, который насмерть сбил тюменца и скрылся с места ДТП. Трагедия произошла на Обходе Тюмени.