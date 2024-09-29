Какой будет погода на первой неделе октября в Тюмени?

Posted 29 сентября, 12:33
Published 29 сентября, 12:33
Modified 29 сентября, 12:35
Updated 29 сентября, 12:35
Со 2 октября ожидается кратковременное понижение температуры воздуха до +2…+11 — в четверг и пятницу, 3 и 4 октября, вновь потеплеет до +14…+15. При этом осадки в эти маловероятны.
В субботу, 5 октября, в тюменский регион нагрянет североатлантический циклон, который принесет осадки в виде дождя и небольшое похолодание до +11…+13. Такая погода продлится до конца первой декады месяца.
Начиная с 11 октября осень уже начнет полноценном вступать в свои права — средняя температура воздуха составит +3…+7. Также ожидаются осадки в виде дождя со снегом.
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