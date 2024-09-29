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Posted 29 сентября, 12:33

Published 29 сентября, 12:33

Modified 29 сентября, 12:35

Updated 29 сентября, 12:35

Какой будет погода на первой неделе октября в Тюмени?

Какой будет погода на первой неделе октября в Тюмени?

29 сентября 2024, 12:33
Фото: 1MI
По прогнозам метеорологов, первая неделя октября порадует жителей Тюмени теплом. 1 октября станет самым теплым днем месяца — в дневные часы воздух прогреется до +18….+19, ночью столбики термометров не опустятся ниже +7…+6.

Со 2 октября ожидается кратковременное понижение температуры воздуха до +2…+11 — в четверг и пятницу, 3 и 4 октября, вновь потеплеет до +14…+15. При этом осадки в эти маловероятны.

Фото: gismeteo.ru

В субботу, 5 октября, в тюменский регион нагрянет североатлантический циклон, который принесет осадки в виде дождя и небольшое похолодание до +11…+13. Такая погода продлится до конца первой декады месяца.

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Начиная с 11 октября осень уже начнет полноценном вступать в свои права — средняя температура воздуха составит +3…+7. Также ожидаются осадки в виде дождя со снегом.

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