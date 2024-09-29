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Posted 29 сентября, 10:39

Published 29 сентября, 10:39

Modified 29 сентября, 10:41

Updated 29 сентября, 10:41

В Тобольске на склоне произошел пожар у кремля

Тобольский кремль заволокло дымом. Что горит?

29 сентября 2024, 10:39
Фото: [ТТ] Типичный Тобольск! [official page]

В Тобольске на склоне произошел пожар у кремля

На склоне у кремля произошел пожар — загорелась трава. Очевидцы сообщили о возгорании в дежурную часть в два часа дня.
«Горит трава на склоне. Весь кремль заволокло дымом», — сообщили очевидцы в социальных сетях.
Видео: [ТТ] Типичный Тобольск! [official page].

На место происшествия незамедлительно прибыли сотрудники МЧС, глава администрации Тобольска Петр Вагин.

В настоящее время пожар ликвидирован, ведется проливка территории. По предварительным данным, причиной возгорания стал брошенный в траву окурок от сигареты.

Фото: [ТТ] Типичный Тобольск! [official page]

Ранее «Наш Город» писал, что накануне вечером в Тюмени загорелся жилой дом на улице Дружбы. Общая площадь территории, охваченной огнем, составила более 70 квадратных метров. К счастью, во время ЧП никто не пострадал.

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