В Тюмени горит частный дом на улице Дружбы

Posted 28 сентября, 17:04
Published 28 сентября, 17:04
Modified 28 сентября, 17:14
Updated 28 сентября, 17:14
По данным МЧС, сообщение о пожаре в частном жилом доме по поступило около девяти часов вечера. Информации о погибших и пострадавших нет.
Добавлено в 22:13: пожар ликвидирован на площади 72 квадратных метра.
Ранее «Наш Город» писал, что в минувшие выходные в Тюмени на улице Степной загорелась баня и надворные постройки. Общая площадь пожара составила порядка 400 квадратных метров. Во время ЧП никто не пострадал.
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