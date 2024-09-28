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Posted 28 сентября, 17:04

Published 28 сентября, 17:04

Modified 28 сентября, 17:14

Updated 28 сентября, 17:14

В Тюмени горит частный дом на улице Дружбы

В Тюмени горит частный дом на улице Дружбы

28 сентября 2024, 17:04
Фото: 1MI
В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники МЧС. С огнем борются 4 единицы техники и 14 человек личного состава Главного управления МЧС России по Тюменской области.

По данным МЧС, сообщение о пожаре в частном жилом доме по поступило около девяти часов вечера. Информации о погибших и пострадавших нет.

Добавлено в 22:13: пожар ликвидирован на площади 72 квадратных метра.

Ранее «Наш Город» писал, что в минувшие выходные в Тюмени на улице Степной загорелась баня и надворные постройки. Общая площадь пожара составила порядка 400 квадратных метров. Во время ЧП никто не пострадал.

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#Валентина Бурнашева#Общество#Происшествия#Тюмень#Тюменская область#Новости тюмени#Пожар#МЧС#Сотрудники МЧС
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