Огонь охватил 400 «квадратов»: что горело в Тюмени?

Posted 22 сентября, 15:10
Published 22 сентября, 15:10
Modified 22 сентября, 15:18
Updated 22 сентября, 15:18
«Сообщение о пожаре в бане по улице Степной поступило в пятом часу дня 22 сентября 2024 года. На момент прибытия первых пожарно-спасательных подразделений огонь перекинулся на рядом стоящую двухэтажную хозяйственную постройку», — сообщил старший помощник Начальника дежурной смены службы пожаротушения Главного управления МЧС России по Тюменской области Александр Петров.
Общая площадь возгорания, по предварительным данным, составляет 400 квадратных метров. По данным МЧС, причиной едкого дыма стали хранившиеся на территории загоревшегося строения автомобильные шины. Погибших и пострадавших нет.