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Posted 22 сентября, 15:10

Published 22 сентября, 15:10

Modified 22 сентября, 15:18

Updated 22 сентября, 15:18

В Тюмени локализован пожар на улице Степной

Огонь охватил 400 «квадратов»: что горело в Тюмени?

22 сентября 2024, 15:10
Фото: nashgorod.ru

В Тюмени локализован пожар на улице Степной

Пожар на улице Степной в Тюмени локализован. В настоящее время сотрудники МЧС ведут работы по тушению конструкций. На месте работают 9 единиц техники и 23 человека личного состава МЧС
«Сообщение о пожаре в бане по улице Степной поступило в пятом часу дня 22 сентября 2024 года. На момент прибытия первых пожарно-спасательных подразделений огонь перекинулся на рядом стоящую двухэтажную хозяйственную постройку», — сообщил старший помощник Начальника дежурной смены службы пожаротушения Главного управления МЧС России по Тюменской области Александр Петров.
Видео: nashgorod.ru.

Общая площадь возгорания, по предварительным данным, составляет 400 квадратных метров. По данным МЧС, причиной едкого дыма стали хранившиеся на территории загоревшегося строения автомобильные шины. Погибших и пострадавших нет.

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