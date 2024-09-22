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Дым

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2024
Огонь охватил 400 «квадратов»: что горело в Тюмени?
22 сентября, 15:10
Рекордный шашлык — апофеоз беспечности! Как тюменские праздники убивают экологию?
22 июля, 07:03
Качество воздуха в Тюмени ухудшилось в 2,5 раза
16 июня, 04:45
Не дышите: воздух в Тюмени стал опасным
15 июня, 04:23
В Тюмени опять пахнет гарью. Где горит?
Жители Тюмени вновь жалуются на запах гари в областной столице. Накануне вечером о дыме сообщали жители Червишевского и Московского трактов, сегодня днем запах гари накрыл центр города и район Дома обороны.
12 июня, 07:48
Произошедшим ЧП в школе из-за подгоревшей еды заинтересовался тюменский прокурор
Инцидентом, произошедшим в понедельник утром в тюменской школе №89 заинтересовались в областной прокуратуре. Глава ведомства Владислав Московских потребовал провести проверку по факту публикации «Нашего Города» об эвакуации школьников во время экзамена.
10 июня, 08:21
Во время экзамена в Тюмени экстренно эвакуировали школьников. Что произошло?
Инцидент произошел в понедельник утром в школе №89. Ребята сдавали ОГЭ по географии, информатике и обществознанию, когда началась эвакуация.
10 июня, 06:46
«О пожаре никто не узнает?»: тюменцы обеспокоены безопасностью многоквартирников
22 января, 08:42
2023
Воздух в Тюмени стал опасным — концентрация ПДК превышена более чем в два раза
Тюменцы третий день подряд жалуются на запах гари. Смог окутал абсолютно все районы города. По данным сервиса IQAir, концентрация вредных веществ в воздухе над городом превышает в 2,1 рекомендуемого ВОЗ среднегодового значения качества воздуха.
28 сентября 2023, 05:40
Дым без огня: тюменцы пожаловались на запах гари в нескольких районах
Тюменцы отметили, что запах гари чувствуется сразу в нескольких районах города. При этом, в области сейчас леса не горят.
26 сентября 2023, 03:54
В Тюмени воздух стал опасен. Рядом с городом горят торфяники
В Тюмени ухудшилось качество воздуха из-за пожаров под Тобольском и в районе деревни Янтык — там горят торфяники. По данным сервиса IQAir, концентрация вредных веществ в областной сейчас в 2,3 раза выше рекомендуемого ВОЗ среднегодового значения качества воздуха.
16 сентября 2023, 05:51
Тюменцы жалуются на едкий запах гари
Горожане отмечают, что дым ощущается в заречной части города, центре, Червишевском и Московском трактах, в некоторых микрорайонах.
29 августа 2023, 05:17
Дым накрыл восточную часть Тюмени
Жители восточной части областной столицы жалуются на запах гари. Пахнет в Суходолье, Видном, Ново-Патрушево, Антипино и микрорайоне Ямальском.
22 августа 2023, 17:39
В Тюмень вернулся смог. Где горит?
В Тюмень вернулся запах гари. О запахе дыма сообщают жители центральной части города, Зареки, Червишевского тракта.
15 июня 2023, 04:06
В Тюмени снова пахнет гарью. Где горит?
Жители Тюмени сообщают о запахе гари. По словам горожан, запах дыма ощущается в разных районах областной столицы.
31 мая 2023, 04:07
Воздух в Тюмени стал опасным для здоровья
24 мая 2023, 08:02
Лучше не дышать. Воздух в Тюменской области сегодня станет опасным
22 мая 2023, 03:54
На утро 19 мая в Тюменской области действуют 8 лесных пожаров. 7 локализовано
По данным региональной диспетчерской службы лесного хозяйства, за прошедшие сутки зафиксировано 4 новых возгорания. Ликвидировано 2 лесных пожара на площади 25 гектаров.
19 мая 2023, 05:19
В Тюмени не обнаружили вредных веществ в воздухе
Превышения ПДК в пробах атмосферного воздуха специалистами областного Роспотребнадзора на сегодняшний день не было установлено. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.
17 мая 2023, 15:11
В Тюмень вернулся смог. Где горит?
17 мая 2023, 07:18

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