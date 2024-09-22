Воздух в Тюмени стал опасным — концентрация ПДК превышена более чем в два раза

Тюменцы третий день подряд жалуются на запах гари. Смог окутал абсолютно все районы города. По данным сервиса IQAir, концентрация вредных веществ в воздухе над городом превышает в 2,1 рекомендуемого ВОЗ среднегодового значения качества воздуха.