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Posted 22 сентября, 12:27

Published 22 сентября, 12:27

Modified 22 сентября, 16:13

Updated 22 сентября, 16:13

Итоги недели: махинации в сфере закупок для СВО, угрозы теракта и новая волна COVID

Итоги недели: махинации в сфере закупок для СВО, угрозы теракта и новая волна COVID

22 сентября 2024, 12:27
Фото: 1MI
Сюжет
Итоги
Уходящая неделя запомнилась жителям Тюменской области рядом значимых событий. В их числе — арест предпринимателя за махинации в сфере закупок для СВО, ограничения для мигрантов, угрозы теракта в школах.

Тюменские школы захлестнула волна анонимных угроз о терактах

На этой неделе злоумышленники организовали массовую атаку на россиян. В сети появились группы, где выкладывались угрозы свершения терактов в школах. Тюмень не стала исключением. Неизвестные сообщали, что устроят теракты в 12 школах, 5 детских садах и двух торговых центрах в областной столице.

На фоне сообщений об атаках некоторые тюменцы даже приняли решение временно не отпускать детей в школу, хотя занятия проходили в штатном режиме. Правда, меры безопасности были усилены — сотрудники полиции на протяжении нескольких дней дежурили у зданий городских школ.

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Заметим, что подобные инциденты с угрозами свершения терактов в Тюмени происходят далеко не в первый раз. В этом году по городу уже прошла волна ложных заявлений о минировании. Однако ранее рассылка преимущественно направлялась в силовые ведомства, образовательные учреждения и СМИ. Сейчас же целевой аудиторией угроз пытаются сделать всех горожан, сообщил тюменский политолог Максим Дерябин.

«Это откровенная попытка вызвать панику. Обращение в структуру тоже преследует аналогичную цель, но не всегда оказывается успешной. Сейчас же, когда времена, мягко говоря, непростые, спровоцировать волну народного волнения куда проще и легче всего это делать как раз подобным образом. И все это, я полагаю, направлено на дестабилизацию российского общества», — отметил Дерябин.

И добавил, что, возможно, первоисточником распространения сообществ с угрозами являются граждане недружественных России государств, которые и ранее предпринимали попытки дестабилизации общества.

В настоящее время по факту распространения угроз о минировании правоохранительными органами проводится проверка.

Фото: 1MI

В Тюмени по делу о махинациях с поставками на СВО задержали 15 человек

В Тюмени 20 сентября стало известно о задержании 15 тюменцев, в том числе бизнесмена Сергея Роженцева — сына бывшего депутата городской думы Валерия Роженцева. Их подозревают в завышении стоимости поставок для нужд СВО.

Примерная сумма хищений, по данным телеграм-канала «Погоны и галстуки», оценивается в 200 миллионов рублей. По данным источников, задержания прошли 19 сентября рано утром.

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«Людей брали прямо в квартирах, проводили обыски, изъяли средства связи и хранения информации», — сообщили инсайдеры.

В настоящее время Роженцев и еще четверо возможных подельников отправлены в изолятор временного содержания на трое суток, еще 10 — отпущены под подписку о невыезде.

Фото: 1MI

Нелегальным мигрантам в Тюмени запретят жениться, пользоваться банками и госуслугами

В России создается реестр мигрантов, незаконно находящихся на территории страны. Нелегалам, попавшим в список будет запрещено совершать ряд действий, в том числе пользование банками, заключение брака и оформление детей в школу и детский сад. Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин на осеннем заседании заявил о том, что проблемы миграционной сферы требуют законодательной проработки. В частности, он отметил, что приезжие должны знать культуру страны, в которую они пребывают, а также ее законы и относится к ним с уважением.

В Тюменской области проблема с мигрантами стоит достаточно остро. В частности, на поведение детей-мигрантов жалуются родители школьников, воспитанников детских садов. Недавно поступали недовольства и от будущих тюменских мам. Они сообщали, что многие мигрантки приходят на плановые обследования с сопровождающими, вопреки карантинному запрету. Им разрешают пройти с сопровождающим, так как они не знают русского языка и не могут самостоятельно говорить с врачом.

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Участились и случаи правонарушения среди мигрантов в Тюменской области. Глава СКР Александр Бастрыкин уже отмечал, что Тюменская область входит в число регионов с высокой криминальной активностью среди иностранцев.

На территории Тюменской области действует ряд запретов на работу мигрантов — в частности, на трудовую деятельность в сфере пассажирских перевозок.

Одновременно с тем в регионе также делают акцент и на адаптацию мигрантов, которые находятся в стране на законных основаниях. К примеру, на прошедшей на этой неделе форуме TNF-2024 приняли решение о создании трех учебных центров для того, чтобы мигрантам было проще адаптироваться в Тюмени для работы на местных стройках, предприятиях и т. д.

Отметим, что реестр иностранных граждан, пребывающих в России нелегально, планируют запустить в работу в 2025 году.

Фото: 1MI

Более 40 человек в сутки: в Тюменской области заболеваемость COVID выросла в три раза

По данным управления Роспотребнадзора, за последнюю неделю показатель заболеваемости новой коронавирусной инфекцией достиг 18,5 на 100 тысяч человек.

За период с 11 по 18 сентября COVID-19 выявили у 282 жителей Тюменской области, 26 из них госпитализировали, о летальных случаях информации нет. Для сравнения, неделей ранее заболевших было 194, с 3 по 10 сентября — 184, с 31 июля по 6 августа — 93 человека.

В регионе циркулирует штамм коронавируса Омикрон. Заразившихся штаммом FLiRT и XEC пока в Тюменской области не выявлено. В целом по России также не зарегистрировано случаев заражения штаммов XEC (FLiRT циркулирует). Однако, по прогнозам инфекционистов, новый штамм появится в нашей стране в ближайшее время.

Фото: 1MI

Тюменская Тура продолжает катастрофически мелеть

Уровень воды в тюменской Туре почти на метр отклоняется от нормы. Еще 11 сентября уровень воды в Туре достигал 16-ти сантиметров над нулем гидропоста, однако за 5 дней он опустился до -16 сантиметров. Ежедневно река мелеет от 3 до 11 сантиметров. Сейчас уровень воды, предположительно, составляет уже около -30 сантиметров.

«В прошлом году уровень обмеления был чуть более критичным, осенью был достигнут рекордный показатель. Тогда на 20 сентября был зафиксирован уровень воды в -49 сантиметров. Сейчас разница невелика. А потому не исключено, что осенью, когда закономерно объемы воды уходят, уровень реки приблизится к прошлогоднему рекорду в -95 сантиметров», — сообщил гидролог Сергей Демченко.

По его словам, сегодня Тура переживает маловодный период. Вполне вероятно, что следующие два года станут многоводными и река восполнит часть утраченных объемов, однако это не означает отмену принятия мер по улучшению состояния Туры.

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О том, что реке нужна помощь, говорит и председатель комитета облдумы по экономической политике и природопользованию Инна Лосева. В настоящее правительство региона и областные депутаты добиваются включения мероприятий по оздоровлению Туры в федеральный проект «Вода России».

Фото: 1MI

Старт отопительного сезона

На этой неделе стала известна дата старта отопительного сезона в Тюмени. Постановление о начале отопительного сезона с 23 сентября подписал глава администрации Тюмени Максим Афанасьев.

Горячую воду в радиаторы будут подавать постепенно — в течение недели. Отметим, в минувшем году отопительный сезон начался 21 сентября.

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