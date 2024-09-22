Итоги недели: махинации в сфере закупок для СВО, угрозы теракта и новая волна COVID

В России создается реестр мигрантов, незаконно находящихся на территории страны. Нелегалам, попавшим в список будет запрещено совершать ряд действий, в том числе пользование банками, заключение брака и оформление детей в школу и детский сад. Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин на осеннем заседании заявил о том, что проблемы миграционной сферы требуют законодательной проработки. В частности, он отметил, что приезжие должны знать культуру страны, в которую они пребывают, а также ее законы и относится к ним с уважением.