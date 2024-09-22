«Клубы огня и дыма»: в Тюмени горит частный дом на Московском тракте

Posted 22 сентября, 12:12
Published 22 сентября, 12:12
Modified 22 сентября, 12:35
Updated 22 сентября, 12:35
«Полыхает дом рядом с улицей Калинина. Из-за ветра огонь перекинулся на соседние постройки На месте уже работают пожарные службы, дорога в районе пожара перекрыта в обе стороны», — сообщают очевидцы.
Информации о пострадавших и погибших нет. Официальные комментарии МЧС ожидаются.
Добавлено в 17:32: в тушении пожара в частном доме на улице Степной задействовано 9 единиц техники и более 20 сотрудников главного управления МЧС России по Тюменской области. Информации о пострадавших нет.
Ранее «Наш Город» писал, что в Заводоуковске 13 сентября во время пожара в частном доме погиб мужчина. По предварительным данным, причиной возникновения огня стало неосторожное обращения с огнем.