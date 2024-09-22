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Posted 22 сентября, 12:52

Published 22 сентября, 12:52

Modified 22 сентября, 12:54

Updated 22 сентября, 12:54

В МЧС предупредили тюменцев об ухудшении погоды

Штормовое предупреждение: в МЧС предупредили тюменцев об ухудшении погоды

22 сентября 2024, 12:52
Фото: 1MI

В МЧС предупредили тюменцев об ухудшении погоды

По прогнозам метеорологов, в ближайшие сутки на юге Тюменской области ожидаются дожди, ливни, ветер с порывами до 18-23 м/с, резкое понижение температуры воздуха.

Максимальная дневная температура воздуха 23 сентября составит +5…+10, ночная +2…+7. 24 сентября синоптики обещают облачную с прояснениями погоду, небольшие осадки виде дождя. Днем термометры покажут +5…+10, в ночные часы температура воздуха опустится до +1…+6.

В Тюмени первый рабочий день новой недели пройдет без осадков, но солнца горожане тоже не увидят. Днем термометры покажут +7…+10, в темное время суток +4…+5. Во вторник, среду и четверг существенно погода не изменится. В пятницу, 27 сентября потеплеет до +15, а в субботу, 28 сентября, воздух в областной столице прогреется до +16…+18.

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