Штормовое предупреждение: в МЧС предупредили тюменцев об ухудшении погоды

В Тюмени первый рабочий день новой недели пройдет без осадков, но солнца горожане тоже не увидят. Днем термометры покажут +7…+10, в темное время суток +4…+5. Во вторник, среду и четверг существенно погода не изменится. В пятницу, 27 сентября потеплеет до +15, а в субботу, 28 сентября, воздух в областной столице прогреется до +16…+18.