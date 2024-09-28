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Posted 28 сентября, 10:54

Published 28 сентября, 10:54

Modified 28 сентября, 10:56

Updated 28 сентября, 10:56

На федеральной трассе Тюмень — Ханты-Мансийск произошла смертельная авария

На тюменской трассе произошла массовая авария. Есть погибший

28 сентября 2024, 10:54
Фото: Госавтоинспекция Югры

На федеральной трассе Тюмень — Ханты-Мансийск произошла смертельная авария

Сюжет
ДТП
Трагедия случилась сегодня около 10 часов утра на федеральной трассе Тюмень — Ханты-Мансийск. На 689-м километре автомобильной дороги в Нефтеюганском районе столкнулись FAW, Peugeot и Mazda.

По предварительным данным, 36-летний водитель большегруза FAW при обгоне столкнулся с попутно движущимся автомобилем Peugeot. От удара легковушку отбросило на едущую по встречной полосе Mazda.

Фото: Госавтоинспекция Югры

В результате аварии 52-летний водитель Peugeot от полученных травм скончался на месте до приезда бригады скорой помощи. Травмы в ДТП получили пассажир Peugeot, пассажиры Mazda — женщина и трехлетний ребенок, сообщили в ГАИ ХМАО-Югры. В настоящее время на месте трагедии работают сотрудники Госавтоинспекции. Обстоятельства произошедшей аварии выясняются.

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Ранее «Наш Город» писал, что на дорогах Тюменской области сегодня проходит мероприятие «Трасса». Сотрудники ДПС ведут с водителями профилактическую работу.

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#Валентина Бурнашева#Общество#Происшествия#Тюмень#Тюменская область#ДТП#Жертвы ДТП#Новости тюмени#Тюмень — Ханты-Мансийск#Гибель на дороге
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