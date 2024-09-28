Туру не будут оздоравливать? Что ответили федералы на запрос властей о помощи

Отметим, тюменская река Тура вступила в цикл маловодья в 2020 году. Осенью минувшего года, 1 октября 2023 года, уровень воды в реке опустился до -95 сантиметров над нулевой отметкой. По данным на 16 сентября уровень воды в Туре составлял -7 сантиметров над нулем поста. По прогнозам гидрологов, с 2025–2026 года тюменская река вступит в многоводный цикл и, соответственно, восполнит самостоятельно утраченный объем воды. Однако эксперты отмечают, что это не означает, что мероприятия по оздоровлению реки проводить не нужно.