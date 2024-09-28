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Posted 28 сентября, 12:23

Published 28 сентября, 12:23

Modified 28 сентября, 12:25

Updated 28 сентября, 12:25

Просьбу тюменских властей об очистке Туры федералы рассмотрят в 2025 году

Туру не будут оздоравливать? Что ответили федералы на запрос властей о помощи

28 сентября 2024, 12:23
Фото: 1MI

Просьбу тюменских властей об очистке Туры федералы рассмотрят в 2025 году

Решение о включении тюменской реки Тура в федеральный проект «Вода России» будет принято не раньше 2025 года. Такой ответ получили власти Тюменской области от Росводресурсов.
«Решение о включении мероприятия по расчистке реки Тура в федеральный проект „Вода России“ национального проекта „Экологическое благополучие“ до настоящего времени не принято. В августе 2024 года поступил ответ Росводресурсов о возможности рассмотрения мероприятия по расчистке реки Тура после определения объемов финансирования на 2025 и плановый период 2026–2027 годы», — пояснили «Нашему Городу» в информационном центре правительства региона.

Депутаты Тюменской областной Думы еще в начале сентября планировали направить обращение в правительство России с просьбой включить в федеральный проект «Вода России» мероприятия по расчистке Туры. Ранее аналогичное обращение направляло правительство региона.

Годом ранее в рамках формирования перечня мероприятий объединенного федерального проекта по экологическому оздоровлению водных объектов России правительством области в адрес Нижне-Обского бассейнового водного управления было направлено предложение по включению мероприятия по расчистке Туры в границах города Тюмени на участке ориентировочной протяженностью 30,1 километра в перечень мероприятий проекта. Тогда работы оценивали в 2,5 миллиарда рублей.

Сама справится? Тюменская Тура продолжает катастрофически мелеть
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Позже предложение скорректировали — протяженность участка, на котором предполагается провести работы по оздоровлению, сократили до 5,02 километра — от устья реки Тюменка — до улицы Мельникайте.

Отметим, тюменская река Тура вступила в цикл маловодья в 2020 году. Осенью минувшего года, 1 октября 2023 года, уровень воды в реке опустился до -95 сантиметров над нулевой отметкой. По данным на 16 сентября уровень воды в Туре составлял -7 сантиметров над нулем поста. По прогнозам гидрологов, с 2025–2026 года тюменская река вступит в многоводный цикл и, соответственно, восполнит самостоятельно утраченный объем воды. Однако эксперты отмечают, что это не означает, что мероприятия по оздоровлению реки проводить не нужно.

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