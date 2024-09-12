За спасением Туры тюменские депутаты обратятся к премьер-министру Мишустину

Однако имеются и другие негативные факторы, которые не зависят от законов природы. В их числе — влияние, которое оказывают на состояние реки, промышленные предприятия. Согласно результатам проб, взятых на территории Тюменской области, вода в Туре характеризуется как «грязная». В ней стабильно выявляется превышение предельно допустимых концентраций соединений марганца, меди, железа, органики. Маловодье же только усугубляет уровень загрязненности реки.