За спасением Туры тюменские депутаты обратятся к премьер-министру Мишустину

Posted 12 сентября, 08:20
Published 12 сентября, 08:20
Modified 12 сентября, 08:57
Updated 12 сентября, 08:57
Ранее аналогичные предложения в нижнюю палату Федерального Собрания были направлены правительством региона.
Минувший год стал критическим для тюменской реки — осенью 2023-го уровень воды в Туре опустился до критической отметки -95 сантиметров ниже нуля поста. В этом году обмеление Туры продолжается.
Специалисты объясняют данный негативные процесс цикличностью — на 2023–2024 годы пришелся пик маловодности. По прогнозам, в 2025–2026 годам начнется цикл многоводности, соответственно Тура, как и другие реки, со временем придет в норму.
Однако имеются и другие негативные факторы, которые не зависят от законов природы. В их числе — влияние, которое оказывают на состояние реки, промышленные предприятия. Согласно результатам проб, взятых на территории Тюменской области, вода в Туре характеризуется как «грязная». В ней стабильно выявляется превышение предельно допустимых концентраций соединений марганца, меди, железа, органики. Маловодье же только усугубляет уровень загрязненности реки.
Народные избранники отмечают, то поскольку Тура является трансграничным объектом и расположена на территории нескольких субъектов РФ, работа по улучшению ее состояния должна проводиться федеральном уровне.
«В Тюменской области уже проводятся работы по очистке водных объектов, точечно выделяются и федеральные средства. Однако при наличии больших ресурсов можно существенно увеличить объем и круг работ», — подчеркнула председатель комитета облдумы по экономической политике и природопользованию Инна Лосева.
Кроме того, в рамках подготовки национального проекта «Экологическое благополучие» региональные департаменты природопользования и жилищно-коммунального хозяйства уже направили в профильные министерства предложения по мероприятиям по оздоровлению Туры, в том числе по модернизации очистных сооружений.
Ранее «Наш Город» писал, что уровень воды в тюменской реке Тура за последние месяцы поднялся на десятки сантиметров. По данным тюменского филиала ФГБУ «Обь-Иртышское УГМС», на 11 сентября уровень воды в Туре составлял 16 сантиметров выше нуля поста. При этом нормой для сентября является уровень воды 71 сантиметр выше нулевой отметки.