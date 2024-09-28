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Posted 28 сентября, 10:29

Published 28 сентября, 10:29

Modified 28 сентября, 10:31

Updated 28 сентября, 10:31

В Тюменской области на трассах дежурят силовики

На тюменских трассах заметили силовиков. Что происходит?

28 сентября 2024, 10:29
Фото: ГАИ ТО

В Тюменской области на трассах дежурят силовики

Сюжет
ДТП
В регионе проходит мероприятие «Трасса». Под контролем сотрудников Госавтоинфпекции находится федеральная автодорога Тюмень — Омск.

Сотрудники ДПС ведут профилактическую работу с водителями — напоминают о важности соблюдения правил дорожного движения, скоростного режима и правилах перевозки детей.

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Ранее «Наш Город» писал, что в субботу днем автодороги в Тюмени сковали 5-балльные пробки. Причинами заторов в городе стали многочисленные дорожно-транспортные происшествия и частично перекрытые для проезда транспорта дороги.

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