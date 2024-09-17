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Posted 17 сентября, 08:05

Published 17 сентября, 08:05

Modified 17 сентября, 08:07

Updated 17 сентября, 08:07

В Тюмени резко упал уровень воды в Туре

Тюменская Тура продолжает мелеть с катастрофической скоростью

17 сентября 2024, 08:05
Фото: 1MI

В Тюмени резко упал уровень воды в Туре

Сюжет
Тура
За последние семь дней уровень воды в реке снизился на три десятка сантиметров. По данным на 16 сентября, вода в Туре опустилась до отметки -7 сантиметров над нулем поста. За сутки река обмелела на 5 сантиметров.

По информации специалистов отдела гидрологических прогнозов ГМЦ ФГБУ «Обь-Иртышское УГМС», с начала сентября отмечено стабильное снижение уровня воды в Туре. Ежедневно река мелеет от 3 до 11 сантиметров — 12 сентября 2024 года уровень воды в Туре составлял 11 сантиметров выше нуля поста.

Заметим, для середины сентября средней для Туры считается отметка уровня воды 69 сантиметров. Минимальный уровень Туры, -65 сантиметров, 16 сентября был зарегистрирован в 2022 году, максимальный, 868 сантиметров, в 2015 году.

Ранее «Наш Город» писал, что депутаты Тюменской областной Думы намерены направить в адрес председателя правительства РФ Мишустина обращение с просьбой включить мероприятия по расчистке Туры в федеральный проект «Вода России».

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