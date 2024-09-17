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Posted 17 сентября, 07:13

Published 17 сентября, 07:13

Modified 17 сентября, 07:15

Updated 17 сентября, 07:15

Трассу Тюмень — Ханты-Мансийск перекроют в конце сентября

Трассу Тюмень — Ханты-Мансийск перекроют в конце сентября

17 сентября 2024, 07:13
Фото: 1MI
Сюжет
Перекрытие дороги
Ограничения будут введены 25 сентября на участке автодороги в районе села Яр. По данным Уралуправтодор, проезд для транспортных средств будет закрыт трижды на 15 минут в период с 13:00 до 15:15.

Данная мера обусловлена проведением дорожных работ.

«Просим водителей с пониманием отнестись к временным неудобствам, следить за знаками, соблюдать скоростной режим и правила дорожного движения, а также учитывать информацию при планировании своего маршрута», — указано в сообщении.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени до 9 сентября 2025 года перекрыли проезд транспортных средств на участке Мурманской от Мориса Тореза до Северной из-за строительства многофукционального центра. Пути объезда организованы по улицам Малыгина, Мориса Тореза и через межквартальные проезды.

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