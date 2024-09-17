Трассу Тюмень — Ханты-Мансийск перекроют в конце сентября

Posted 17 сентября, 07:13
Published 17 сентября, 07:13
Modified 17 сентября, 07:15
Updated 17 сентября, 07:15
Данная мера обусловлена проведением дорожных работ.
«Просим водителей с пониманием отнестись к временным неудобствам, следить за знаками, соблюдать скоростной режим и правила дорожного движения, а также учитывать информацию при планировании своего маршрута», — указано в сообщении.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени до 9 сентября 2025 года перекрыли проезд транспортных средств на участке Мурманской от Мориса Тореза до Северной из-за строительства многофукционального центра. Пути объезда организованы по улицам Малыгина, Мориса Тореза и через межквартальные проезды.