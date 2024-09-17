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Posted 17 сентября, 06:47

Published 17 сентября, 06:47

Modified 17 сентября, 06:49

Updated 17 сентября, 06:49

Из-за угрозы теракта у тюменских школ дежурят силовики

Из-за угрозы теракта у тюменских школ дежурят силовики

17 сентября 2024, 06:47
Фото: 1MI
Сюжет
Дети
По словам жителей областной столицы, также как и накануне, сегодня сотрудники правоохранительных органов ведут контроль за территорией рядом с учебными заведениями.

Горожане сообщают, что силовики были замечены сегодня в школах №92 и №45. Занятия в учебных заведениях проходят в штатном режиме.

Напомним, в воскресенье, 15 сентября, в сети были распространены сообщения с угрозами терактов в школах, детских садах и торговых центрах Тюмени. В список попали 17 детсадов и школа и два ТРЦ.

В правительстве Тюменской области сообщили, что в связи с распространенной в мессенджерах информацией о возможных атаках в образовательных учреждениях усилили контроль за безопасностью.

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