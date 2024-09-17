Из-за угрозы теракта у тюменских школ дежурят силовики

Posted 17 сентября, 06:47
Published 17 сентября, 06:47
Modified 17 сентября, 06:49
Updated 17 сентября, 06:49
Горожане сообщают, что силовики были замечены сегодня в школах №92 и №45. Занятия в учебных заведениях проходят в штатном режиме.
Напомним, в воскресенье, 15 сентября, в сети были распространены сообщения с угрозами терактов в школах, детских садах и торговых центрах Тюмени. В список попали 17 детсадов и школа и два ТРЦ.
В правительстве Тюменской области сообщили, что в связи с распространенной в мессенджерах информацией о возможных атаках в образовательных учреждениях усилили контроль за безопасностью.