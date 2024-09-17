Под Тюменью ударили первые заморозки. Фото

В настоящее время столбики термометров в областной столице показывают +15. В течение дня воздух прогреется до +16…+17. В среду, четверг и пятницу максимальная дневная температура воздуха, по прогнозам синоптиков, составит +19…+20. В ночные часы столбики термометров не опустятся ниже +5…+6.