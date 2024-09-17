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Posted 17 сентября, 06:18

Published 17 сентября, 06:18

Modified 17 сентября, 06:20

Updated 17 сентября, 06:20

Под Тюменью ударили первые заморозки

Под Тюменью ударили первые заморозки. Фото

17 сентября 2024, 06:18
Фото: ЧС Тюмень

Под Тюменью ударили первые заморозки

Сегодня ночью температура воздуха в пригородной части областной столицы опустилась ниже нуля. Фотографии обледенелых лобовых стекол автомобилей, покрытой инеем зеленой травы опубликовали в соцсетях жители поселка Боровский.
«Ну, с первым нулем, что ли» — сообщили тюменцы.

В настоящее время столбики термометров в областной столице показывают +15. В течение дня воздух прогреется до +16…+17. В среду, четверг и пятницу максимальная дневная температура воздуха, по прогнозам синоптиков, составит +19…+20. В ночные часы столбики термометров не опустятся ниже +5…+6.

Фото: ЧС Тюмень

Теплая погода продержится в Тюмени до конца этой недели — в воскресенье, 22 сентября, в город придут осадки в виде дождя, ожидается понижение температуры воздуха до +4…+12.

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