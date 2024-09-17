Под Тюменью ударили первые заморозки. Фото

Posted 17 сентября, 06:18
Published 17 сентября, 06:18
Modified 17 сентября, 06:20
Updated 17 сентября, 06:20
«Ну, с первым нулем, что ли» — сообщили тюменцы.
В настоящее время столбики термометров в областной столице показывают +15. В течение дня воздух прогреется до +16…+17. В среду, четверг и пятницу максимальная дневная температура воздуха, по прогнозам синоптиков, составит +19…+20. В ночные часы столбики термометров не опустятся ниже +5…+6.
Теплая погода продержится в Тюмени до конца этой недели — в воскресенье, 22 сентября, в город придут осадки в виде дождя, ожидается понижение температуры воздуха до +4…+12.