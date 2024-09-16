Кровавый анонс. Что скрывается за угрозами терактов в тюменских школах?

Подобные инциденты с угрозами свершения терактов и правда в Тюмени происходят далеко не в первый раз. В этом году по городу уже прошла волна ложных заявлений о минировании. Однако ранее рассылка преимущественно направлялась в силовые ведомства, образовательные учреждения и СМИ. Сейчас же целевой аудиторией угроз пытаются сделать всех горожан, об этом говорит тюменский политолог Максим Дерябин.