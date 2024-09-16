Кровавый анонс. Что скрывается за угрозами терактов в тюменских школах?

Posted 16 сентября, 07:00
Published 16 сентября, 07:00
Modified 16 сентября, 07:34
Updated 16 сентября, 07:34
Любые совпадения — неслучайны. Так нас учит философия. Тюменские паблики пестрят угрозами школьного насилия. В это время полыхнуло в другом уральском регионе. В Челябинске мальчик пришел в школу с молотком и забил сверстницу. Она жива, госпитализирована в тяжелом состоянии. Пострадали еще несколько человек.
У подростка с собой были молоток, нож и пневматический пистолет.
И вроде прямой связи между угрозами кровавых разборок в Тюмени и реальной бойней в Челябинске нет. Но косвенная — прослеживается. Ведь никогда не знаешь, когда злоумышленники перейдут от теоретических угроз к реальным действиям.
Тюмень вновь всколыхнуло распространение групп и телеграм-каналов, создатели которых угрожают свершением террористических актов в 12 школах, пяти детских садах и двух торговых центрах Тюмени. Причем угрозы оказываются адресными, указываются конкретные школы или даже имена учеников.
Подобные каналы и группы в считанные часы набирают сотни подписчиков, в числе которых дети, подростки и напуганные родители. Часть из них не относятся к угрозам серьезно, считая подобное чьей-то глупой выходкой и попыткой запугать людей. Другие же видят в происходящем настоящую угрозу. Так, после послания в адрес 65-й школы, некоторые родители решили оставить детей дома.
«Береженого Бог бережет, я так считаю. Никогда не знаешь, какая из липовых угроз окажется настоящей. Людей больных много и родители обязаны детей от таких защищать», — рассказала «Нашему городу» мама одного из учеников школы №65.
Занятия в учебном заведении сегодня прошли в штатном режиме. Однако для большей безопасности, в школах дежурят правоохранители и работает штатная охрана.
Подобные инциденты с угрозами свершения терактов и правда в Тюмени происходят далеко не в первый раз. В этом году по городу уже прошла волна ложных заявлений о минировании. Однако ранее рассылка преимущественно направлялась в силовые ведомства, образовательные учреждения и СМИ. Сейчас же целевой аудиторией угроз пытаются сделать всех горожан, об этом говорит тюменский политолог Максим Дерябин.
«Это откровенная попытка вызвать панику. Обращение в структуру тоже преследует аналогичную цель, но не всегда оказывается успешной. Сейчас же, когда времена, мягко говоря, непростые, спровоцировать волну народного волнения куда проще и легче всего это делать как раз подобным образом. И все это, я полагаю, направлено на дестабилизацию российского общества», — указывает Дерябин.
Политолог Дерябин также предполагает, что первоисточником распространения сообществ с угрозами являются граждане недружественных России государств, которые и ранее предпринимали попытки дестабилизации общества. Допускает ту же мысль и источник редакции в правоохранительных органах. Известно, что силовики уже проводят соответствующую проверку по факту распространения угроз о минировании.
«Когда речь идет просто о хулиганах, то они чаще обращаются с угрозой в ведомство напрямую. Так в 2022 году, когда по Тюмени также прошла волна известий о грядущих ЧП в школах, оказалось, что их организаторами были два 18-летних пацана», — пояснил инсайдер.
Действительно, в прошлом году смогли найти виновников распространения известий и «минировании школ», причем причастны они были не только к рассылкам в Тюменской области. Было зафиксировано порядка 10 эпизодов, за что на двух 18-летних жителей Красноярского края завели уголовное дело.
Как отмечает психоаналитик Роман Черняев, сейчас подход к распространению ложных сведений о минировании действительно изменился, однако он говорит и о том, что целью злоумышленников, судя по рассылаемым сообщениям, является не только паника, но и заработок на распространяемом страхе.
«Акцент в сообщениях на подробности якобы запланированных жестоких действий очевидно направлены на вселение страха в читающего. Но обратите внимание, что в каждой из таких групп анонсируется факт того, что она станет закрытой. Из-за этого сотни людей и подписываются. Это помогает, с одной стороны, набрать аудиторию, которая будет подвержена влиянию владельца канала, а с другой стороны, это ведь и заработок. Телеграм-каналы с большим числом подписчиков легко монетизировать», — рассуждает эксперт в разговоре с «Нашим городом».
Черняев не исключает того, что организаторами все же могут быть местные хулиганы. Ведь в сети уже давно романтизируют образ «не такого как все, склонного к насилию». А потому не исключено, что владельцы каналов — это молодые ребята жаждущие внимания и пытающиеся получить его путем запугивания населения.
Чтобы узнать наверняка, кто и зачем организует подобные сообщества, необходимо установить первоисточник. Но это может быть непросто, особенно с учетом того, что информация преимущественно распространяется в мессенджере Telegram, этот фактор отметил IT-специалист Даниил Нечаев.
«Мессенджер позволяет вести „секретные чаты“ и усложняет поиск первоисточника своими методами шифрования. Уже неоднократно отмечалось, что платформа является активным распространителем рекламы наркотиков и прочих деструктивных вещей. Мы не может отрицать, что модерация со стороны мессенджера ведется, а потому мы не можем в этом винить саму платформу, как это делают сейчас с Павлом Дуровым (владелец мессенджера Telegram — прим. ред.) в Париже, однако все же в Telegram имеются серьезные проблемы с блокировкой деструктивных сообществ», — рассказал в беседе с «Нашим городом» эксперт.
К тому же, если злоумышленник используют дополнительные меры шифрования, то найти его может быть практически невозможно. Специалист говорит о том, что такая преступная активность должна быть купирована внутри мессенджеров и современные технологии позволяют оперативно проводить такую работу. Однако некоторые платформы осознанно от этого отказываются.
Вместе с тем Нечаев отмечает, что представители силовых структур могут требовать от Telegram предоставления данных о пользователях, что может помочь в поиске первоисточника рассылок.
К тому же наказание грозит не только распространителям угроз о свершении теракта, но и тем, кто окажется в числе подписчиков сообщества, о чем «Нашему городу» рассказал юрист Павел Шапиро.
«Самим организатором могут вменить организацию террористического сообщества, ложное сообщение об акте терроризма и еще внушительный „букет старец“. Но и для подписчиков, любое действие, контакт с организатором, может расцениваться, как участие в противоправной деятельности», — пояснил юрист.
В уголовном кодексе за каждое из перечисленных нарушений, виновнику грозит серьезный срок — от 5 лет лишения свободы. А по совокупности статей, можно получить и пару десятков лет.
Как уже отмечалось, представители силовых структур уже ведут работу по распространению угроз совершения теракта. Пока мы можем только догадываться, чьи интересы преследуют подобные действия. Однако эксперты отметили, что ситуация требует внедрения мер по предотвращению подобных случаев.
Так специалисты отмечают, что сейчас в Telegram нельзя пожаловаться на распространение угроз. В блоке жалоб приходится выбирать вариант «другое». Однако, если бы была соответствующая графа, то деструктивные сообщества можно было бы «замораживать» на период разбирательства, что не позволяло бы организаторам собрать сотни подписчиков.
«Сейчас ведется информационная война. И такие вбросы сродни прочим. Это попытки запугать людей, вестись на которые не стоит. Необходимо наладить оперативность блокировки таких сообществ и реакцию силовиков. Народ нужно успокоить, публично выступить и сказать, что угрозы нет», — предлагает политолог Дерябин.
Также опрошенные эксперты убеждены в том, что чем менее явной будет реакция общественности на подобные инциденты, тем скорее подобные группы свернут свою деятельность.
Ранее «Наш город» сообщал о том, что в Тюменской области сотрудники РУ ФСБ России предотвратили попытку совершения теракта. Террористический акт планировали устроить в Тобольске на одном из объектов органов внутренних дел города двое сторонников идеологии массовых убийств.