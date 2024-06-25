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Posted Сегодня, 11:15

Published Сегодня, 11:15

Modified Сегодня, 11:17

Updated Сегодня, 11:17

В Тобольске из-за угрозы взрыва из крупного ресторана эвакуировали людей

В Тобольске из-за угрозы взрыва из крупного ресторана эвакуировали людей

25 июня 2024, 11:15
Фото: Изображение Midjourney
В Тобольске из ресторана «Гедонист» в срочном порядке эвакуировали людей. Работники заведения нашли подозрительный предмет и сразу вызвали полицию.

Информацию об эвакуации также подтвердил информационный центр правительства Тюменской области. Сейчас территория вокруг заведения оцеплена, на месте работают сотрудники правопорядка и саперы, занимаясь идентификацией подозрительного предмета.

Ситуация находится под контролем, из заведения все люди были спешно эвакуированы.

Ранее сообщалось о погибшем в Дагестане лейтенанте полиции из Тюмени. Он участвовал в столкновении с террористами.

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#Александр Смирнов#Общество#Происшествия#Новости тюмени#Теракт#Взрыв#Саперы
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