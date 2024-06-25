В Тобольске из-за угрозы взрыва из крупного ресторана эвакуировали людей

Posted Сегодня, 11:15
Published Сегодня, 11:15
Modified Сегодня, 11:17
Updated Сегодня, 11:17
Информацию об эвакуации также подтвердил информационный центр правительства Тюменской области. Сейчас территория вокруг заведения оцеплена, на месте работают сотрудники правопорядка и саперы, занимаясь идентификацией подозрительного предмета.
Ситуация находится под контролем, из заведения все люди были спешно эвакуированы.
Ранее сообщалось о погибшем в Дагестане лейтенанте полиции из Тюмени. Он участвовал в столкновении с террористами.