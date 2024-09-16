Неизвестные угрожают устроить теракты в тюменских школах и детских садах

Posted 16 сентября, 04:45
Published 16 сентября, 04:45
Modified 16 сентября, 04:47
Updated 16 сентября, 04:47
Сообщения о планируемых терактах в Тюмени уже направлены в УМВД России по Тюменской области. Об этом сообщила общественница, глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина.
«Киров, Тюмень, Альметьевск, Дагестан: инфо о каналах с угрозами направили в полицию. Второй год подряд киевский режим пытается парализовать работу российских школ, создавая различные каналы», — написала Мизулина в своем тг-канале.
«Наш Город» направил запрос в УМВД по Тюменской области, официальные комментарии ожидаются.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тобольске сотрудники РУ ФСБ России предотвратили попытку взрыва здания полиции. Были задержаны двое граждан, намеревавшихся с помощью «коктейлей Молотова» и самодельного взрывного устройства устроить теракт на одном из объектов МВД.