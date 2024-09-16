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Posted 16 сентября, 04:45

Published 16 сентября, 04:45

Modified 16 сентября, 04:47

Updated 16 сентября, 04:47

В Тюмени неизвестные угрожают устроить теракты в школах и детских садах

Неизвестные угрожают устроить теракты в тюменских школах и детских садах

16 сентября 2024, 04:45
Фото: 1MI

В Тюмени неизвестные угрожают устроить теракты в школах и детских садах

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Дети
В списке, попавших под угрозу терактов, пять дошкольных учреждений, торговые центры и более десятка тюменских школ. Информация о возможной атаке на школы и детсады была размещена в анонимном тг-канале.

Сообщения о планируемых терактах в Тюмени уже направлены в УМВД России по Тюменской области. Об этом сообщила общественница, глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина.

«Киров, Тюмень, Альметьевск, Дагестан: инфо о каналах с угрозами направили в полицию. Второй год подряд киевский режим пытается парализовать работу российских школ, создавая различные каналы», — написала Мизулина в своем тг-канале.

«Наш Город» направил запрос в УМВД по Тюменской области, официальные комментарии ожидаются.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тобольске сотрудники РУ ФСБ России предотвратили попытку взрыва здания полиции. Были задержаны двое граждан, намеревавшихся с помощью «коктейлей Молотова» и самодельного взрывного устройства устроить теракт на одном из объектов МВД.

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