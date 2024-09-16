Неизвестные угрожают устроить теракты в тюменских школах и детских садах

В Тюмени неизвестные угрожают устроить теракты в школах и детских садах

Сюжет Дети

В списке, попавших под угрозу терактов, пять дошкольных учреждений, торговые центры и более десятка тюменских школ. Информация о возможной атаке на школы и детсады была размещена в анонимном тг-канале.