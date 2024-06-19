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Сотрудников и гостей бизнес-отеля в Тюмени эвакуировали из-за угрозы минирования

Сотрудников и гостей бизнес-отеля в Тюмени эвакуировали из-за угрозы минирования

19 июня 2024, 08:09
Фото: Изображение Midjourney
По словам горожан, эвакуация также прошла в музейном комплексе имени Словцова. В учреждениях работают специалисты ведомств и служб.

В Тюмени эвакуировали сотрудников и гостей бизнес-отеля Doubletree by Hilton Tyumen на Орджоникидзе. Как сообщает РБК Тюмень, причиной эвакуации стало сообщение об угрозе минирования.

По словам очевидцев, из-за аналогичного сообщения прошла эвакуация и в музейном комплексе имени Словцова. В информцентре правительства региона эту информацию подтвердили.

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«В Тюмени правоохранительными органами проводится проверка подозрительных сообщений, поступивших в несколько объектов города. Работают специалисты ведомств и служб. Просьба к гражданам соблюдать спокойствие», — говорится в сообщении информцентра.

Ранее «Наш город» писал, что на железнодорожных путях в Тюмени предотвратили теракт. Его планировал устроить местный житель, который действовал в составе ОПГ.

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