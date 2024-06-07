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Modified Сегодня, 09:30

Updated Сегодня, 09:30

Террорист в составе ОПГ планировал подорвать железнодорожные пути в Тюмени.

Теракт на железнодорожных путях в Тюмени был предотвращен сотрудниками ФСБ

7 июня 2024, 09:30
Фото: 1MI
Террорист в составе ОПГ планировал подорвать железнодорожные пути в Тюмени.

Теракт на железнодорожных путях в Тюмени был предотвращен сотрудниками ФСБ

В одном из мессенджеров житель Тюмени договаривался с пособниками о совершении террористического акта на участке Свердловской железной дороги, проходящей по территории города. О планах злоумышленников стало известно сотрудникам ФСБ, которые предотвратили теракт.

Тюменец действовал в составе ОПГ, с пособниками он переписывался в мессенджере. Террористы хотели свести поезд с рельс и опрокинуть его.

«С целью реализации совместного преступного замысла злоумышленники намеревались осуществить сход с рельсов железнодорожного подвижного состава или его опрокидывание», — рассказали «Нашему городу» в РУ ФСБ по Тюменской области.

Однако довести преступный замысел до конца им не удалось, оперативники задержали преступника на этапе подготовки к террористическому акту. Тюменец был задержан и в Центральном районном суде ему избрали меру пресечения в виде заключения под стражу.

Сейчас проходит досудебная проверка и устанавливаются обстоятельства произошедшего, а также другие фигуранты дела. Арестованному тюменцу вменяют статью за подготовку к террористическому акту, ему грозит 20 лет тюрьмы.

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Ранее «Наш город» сообщал о том, что жительница Тюмени потребовала у РЖД компенсацию морального вреда за сбитую сестру, но 70 тысяч рублей хватило, чтобы закрыть дело.

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