Теракт на железнодорожных путях в Тюмени был предотвращен сотрудниками ФСБ

Posted Сегодня, 09:30
Published Сегодня, 09:30
Modified Сегодня, 09:30
Updated Сегодня, 09:30
Тюменец действовал в составе ОПГ, с пособниками он переписывался в мессенджере. Террористы хотели свести поезд с рельс и опрокинуть его.
«С целью реализации совместного преступного замысла злоумышленники намеревались осуществить сход с рельсов железнодорожного подвижного состава или его опрокидывание», — рассказали «Нашему городу» в РУ ФСБ по Тюменской области.
Однако довести преступный замысел до конца им не удалось, оперативники задержали преступника на этапе подготовки к террористическому акту. Тюменец был задержан и в Центральном районном суде ему избрали меру пресечения в виде заключения под стражу.
Сейчас проходит досудебная проверка и устанавливаются обстоятельства произошедшего, а также другие фигуранты дела. Арестованному тюменцу вменяют статью за подготовку к террористическому акту, ему грозит 20 лет тюрьмы.
Ранее «Наш город» сообщал о том, что жительница Тюмени потребовала у РЖД компенсацию морального вреда за сбитую сестру, но 70 тысяч рублей хватило, чтобы закрыть дело.