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Posted Сегодня, 07:56

Published Сегодня, 07:56

Modified Сегодня, 07:58

Updated Сегодня, 07:58

Тюмень будет заливать дождями до конца июня

Погода не в настроении: дожди в Тюмени будут лить до конца июня

19 июня 2024, 07:56
Фото: 1MI

Тюмень будет заливать дождями до конца июня

Грядущее воскресенье станет единственным днем, когда жители города смогут отдохнуть от ливней. Небо прояснится только через две недели — в начале июля.

В Тюмени до конца месяца ожидаются ливни. По данным сервиса «Гисметео», дожди прекратятся только в начале июля.

Завтра, 20 июня, помимо сильнейшего ливня будут еще и грозы, а температура воздуха не поднимется выше +24 градусов в дневное время. До 27 июня прогнозируются +21+27 градусов днем и +12+17 ночью.

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Последние дни месяца станут самыми холодными. Так, с 28 по 30 июня ожидаются +16+17 градусов днем и +8+10 ночью. Дождь будет небольшим, но порывы ветра будут достигать 12 метров в секунду.

Ранее «Наш город» писал, что уровень воды в Туре продолжает снижаться. За сутки вода убыла на 4 сантиметра.

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