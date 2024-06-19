Погода не в настроении: дожди в Тюмени будут лить до конца июня

Posted Сегодня, 07:56
Published Сегодня, 07:56
Modified Сегодня, 07:58
Updated Сегодня, 07:58
В Тюмени до конца месяца ожидаются ливни. По данным сервиса «Гисметео», дожди прекратятся только в начале июля.
Завтра, 20 июня, помимо сильнейшего ливня будут еще и грозы, а температура воздуха не поднимется выше +24 градусов в дневное время. До 27 июня прогнозируются +21+27 градусов днем и +12+17 ночью.
Последние дни месяца станут самыми холодными. Так, с 28 по 30 июня ожидаются +16+17 градусов днем и +8+10 ночью. Дождь будет небольшим, но порывы ветра будут достигать 12 метров в секунду.
Ранее «Наш город» писал, что уровень воды в Туре продолжает снижаться. За сутки вода убыла на 4 сантиметра.