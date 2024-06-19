В Тюменской области увеличили штрафы для виновных в гибели людей на воде

Posted Сегодня, 07:40
Published Сегодня, 07:40
Modified Сегодня, 07:42
Updated Сегодня, 07:42
Для юридических лиц штрафы вырастут с 20 до 30 тысяч рублей, для должностных лиц сумма увеличится с 10 до 15 тысяч, а для граждан — со 100 до 500 рублей.
За нарушение охраны детей у воды наказание также станет строже. Юридическим лицам придется заплатить 40 тысяч рублей вместо 30 тысяч, должностным — 20 тысяч вместо 15, а гражданам надо будет перечислить 3 тысячи рублей, а не 1 тысячу, как было раньше.
Ранее «Наш город» писал, что 18 июня в реке Тура в Тюмени утонул рыбак. За день до этого еще одну трагедию удалось предотвратить благодаря помощи очевидцев.