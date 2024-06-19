В Тюменской области увеличили штрафы для виновных в гибели людей на воде

За нарушение охраны детей у воды наказание также станет строже. Юридическим лицам придется заплатить 40 тысяч рублей вместо 30 тысяч, должностным — 20 тысяч вместо 15, а гражданам надо будет перечислить 3 тысячи рублей, а не 1 тысячу, как было раньше.



