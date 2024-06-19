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Updated Сегодня, 07:42

В Тюменской области увеличили штрафы для виновных в гибели людей на воде

В Тюменской области увеличили штрафы для виновных в гибели людей на воде

19 июня 2024, 07:40
Фото: Информационный центр правительства Тюменской области
Власти Тюменской области увеличивают штрафы за нарушения охраны людей у воды после волны смертей отдыхающих в регионе. Об этом сообщает информационный центр областного правительства. Административную ответственность теперь несут также должностные и юридические лица.
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Дети

Для юридических лиц штрафы вырастут с 20 до 30 тысяч рублей, для должностных лиц сумма увеличится с 10 до 15 тысяч, а для граждан — со 100 до 500 рублей.

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За нарушение охраны детей у воды наказание также станет строже. Юридическим лицам придется заплатить 40 тысяч рублей вместо 30 тысяч, должностным — 20 тысяч вместо 15, а гражданам надо будет перечислить 3 тысячи рублей, а не 1 тысячу, как было раньше.

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#Иван Калабин#Дети#Тюменская область#Нарушения#Наказание#Водоемы#Штрафы#Юридические лица#Трагедия#Правила
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