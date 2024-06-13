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В Тюмени девушка вылезла в окно машины на ходу, чтобы записать видео

Блондинка едва не выпала из окна машины, пытаясь записать видео в Тюмени

13 июня 2024, 06:00
Фото: ГИБДД Тюменской области

В Тюмени девушка вылезла в окно машины на ходу, чтобы записать видео

Ради ролика для соцсетей тюменка решила рискнуть своей жизнью. Однако съемкам помешали автоинспекторы.

Сегодня ночью на Ямской в Тюмени автоинспекторы остановили «БМВ», из окна которого едва не выпала молодая девушка. Она пыталась записать видео для соцсетей, рискуя своей жизнью, сообщили в ГИБДД Тюменской области.

27-летнего водителя иномарки оштрафовали на тысячу рублей за нарушение правил перевозки пассажиров. Девушка также не осталась без штрафа, ей пришлось заплатить 500 рублей за неиспользование ремня безопасности.

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Ранее «Наш город» писал, что в Тюмени из-за заснувшего таксиста погибли два пенсионера. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело.

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