Блондинка едва не выпала из окна машины, пытаясь записать видео в Тюмени

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Сегодня ночью на Ямской в Тюмени автоинспекторы остановили «БМВ», из окна которого едва не выпала молодая девушка. Она пыталась записать видео для соцсетей, рискуя своей жизнью, сообщили в ГИБДД Тюменской области.
27-летнего водителя иномарки оштрафовали на тысячу рублей за нарушение правил перевозки пассажиров. Девушка также не осталась без штрафа, ей пришлось заплатить 500 рублей за неиспользование ремня безопасности.
Ранее «Наш город» писал, что в Тюмени из-за заснувшего таксиста погибли два пенсионера. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело.