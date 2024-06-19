Рыбачил с берега: в реке Тура в Тюмени утонул мужчина

Posted Сегодня, 05:08
Published Сегодня, 05:08
Modified Сегодня, 05:09
Updated Сегодня, 05:09
Вчера в районе 10 часов утра в реке Тура в Тюмени утонул мужчина. По предварительным данным, он рыбачил с берега неподалеку от аквапарка. Спасатели «ТОСЭР» достали тело тюменца из воды при помощи лодки «Нептун».
За неделю в водоемах Тюмени утонули семь человек. Первая трагедия произошла 12 июня на озере Круглое, позже в этот же день на озере Нижнее Кривое утонул еще один мужчина. В списке погибших также числятся подростки.
Ранее «Наш город» рассказал, где в Тюмени можно искупаться. На данный момент безопасными признаны только шесть водоемов.