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Published Сегодня, 05:08

Modified Сегодня, 05:09

Updated Сегодня, 05:09

В реке Тура в Тюмени утонул рыбак

Рыбачил с берега: в реке Тура в Тюмени утонул мужчина

19 июня 2024, 05:08
Фото: 1MI

В реке Тура в Тюмени утонул рыбак

Трагедия произошла вчера утром. Мужчина рыбачил неподалеку от аквапарка.

Вчера в районе 10 часов утра в реке Тура в Тюмени утонул мужчина. По предварительным данным, он рыбачил с берега неподалеку от аквапарка. Спасатели «ТОСЭР» достали тело тюменца из воды при помощи лодки «Нептун».

За неделю в водоемах Тюмени утонули семь человек. Первая трагедия произошла 12 июня на озере Круглое, позже в этот же день на озере Нижнее Кривое утонул еще один мужчина. В списке погибших также числятся подростки.

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Ранее «Наш город» рассказал, где в Тюмени можно искупаться. На данный момент безопасными признаны только шесть водоемов.

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