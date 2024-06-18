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Posted Сегодня, 13:38

Published Сегодня, 13:38

Modified Сегодня, 14:31

Updated Сегодня, 14:31

За неделю в тюменских водоемах утонули семь человек

Выдались в Тюмени жаркие деньки: хроника недели, на которой утонули семь человек

18 июня 2024, 13:38
Фото: 1MI

За неделю в тюменских водоемах утонули семь человек

Жаркая погода в Тюменской области побудила жителей отправить на отдых к водоемам. Не все реки, пруды и озера в регионе пригодны для купания — мы уже рассказывали в нашем материале о том, какие из них могут быть опасны для жизни.
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Тура

Сегодня, 18 июня, Главное управление МЧС по Тюменской области представило обновленную статистику несчастных случаев на водоемах с начала сезона. И она неутешительная. Только за шесть дней погибли семь человек.

Первое сообщение о погибшем на водоеме за последние шесть дней поступило 12 июня.

Очевидцы рассказали, что на озере Круглое из воды вытащили мужчину. К сожалению, спасти его не удалось.

В департаменте здравоохранения Тюменской области «Нашему Городу» данную информацию подтвердили. В ведомстве рассказали, что вызов на станцию скорой помощи поступил в 13:22. Бригада врачей скорой помощи прибыла на место происшествия спустя 14 минут.

Второй случай произошел в этот же день на озере Нижнее Кривое. Там также утонул мужчина.

Еще два человека за день утонули 14 июня. Трагедия произошла с подростками в районе села Салаирка.

«Убедительная просьба ко всем родителям: не отпускать детей купаться одних, без присмотра, разъяснять меры безопасности», — обратился тогда заместитель начальника центра ГИМС ГУ МЧС России по Тюменской области Алексей Аксарин.

Спустя два дня помощь спасателей вновь потребовалась на водоеме. На этот раз — на Туре. Там утонул мужчина на глазах своей девушки, которая ждала его на берегу.

Очередная трагедия на Туре в Тюмени в районе улицы Щербакова произошла 18 июня. Погиб мужчина. Еще один местный житель погиб в Заводоуковске. Несчастный случай произошел на озере Плоское.

Ранее «Наш город» писал о водоемах Тюмени, которые могут быть смертельно опасны.

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