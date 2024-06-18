Выдались в Тюмени жаркие деньки: хроника недели, на которой утонули семь человек

За неделю в тюменских водоемах утонули семь человек

Жаркая погода в Тюменской области побудила жителей отправить на отдых к водоемам. Не все реки, пруды и озера в регионе пригодны для купания — мы уже рассказывали в нашем материале о том, какие из них могут быть опасны для жизни.