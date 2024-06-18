Выдались в Тюмени жаркие деньки: хроника недели, на которой утонули семь человек

Posted Сегодня, 13:38
Published Сегодня, 13:38
Modified Сегодня, 14:31
Updated Сегодня, 14:31
Сегодня, 18 июня, Главное управление МЧС по Тюменской области представило обновленную статистику несчастных случаев на водоемах с начала сезона. И она неутешительная. Только за шесть дней погибли семь человек.
Первое сообщение о погибшем на водоеме за последние шесть дней поступило 12 июня.
Очевидцы рассказали, что на озере Круглое из воды вытащили мужчину. К сожалению, спасти его не удалось.
В департаменте здравоохранения Тюменской области «Нашему Городу» данную информацию подтвердили. В ведомстве рассказали, что вызов на станцию скорой помощи поступил в 13:22. Бригада врачей скорой помощи прибыла на место происшествия спустя 14 минут.
Второй случай произошел в этот же день на озере Нижнее Кривое. Там также утонул мужчина.
Еще два человека за день утонули 14 июня. Трагедия произошла с подростками в районе села Салаирка.
«Убедительная просьба ко всем родителям: не отпускать детей купаться одних, без присмотра, разъяснять меры безопасности», — обратился тогда заместитель начальника центра ГИМС ГУ МЧС России по Тюменской области Алексей Аксарин.
Спустя два дня помощь спасателей вновь потребовалась на водоеме. На этот раз — на Туре. Там утонул мужчина на глазах своей девушки, которая ждала его на берегу.
Очередная трагедия на Туре в Тюмени в районе улицы Щербакова произошла 18 июня. Погиб мужчина. Еще один местный житель погиб в Заводоуковске. Несчастный случай произошел на озере Плоское.
Ранее «Наш город» писал о водоемах Тюмени, которые могут быть смертельно опасны.