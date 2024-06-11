Ожидается 34-градусное пекло: где тюменцы могут искупаться в жару?

Posted Сегодня, 08:13
Published Сегодня, 08:13
Modified Сегодня, 08:15
Updated Сегодня, 08:15
На какие пляжи в жаркие дни могут смело отправляться тюменцы, выяснил «Наш Город».
По данным управления Роспотребнадзора по Тюменской области, на сегодняшний день в регионе признаны безопасными для купания пока только следующие водоемы:
Запрещено купаться в семи водоемах:
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени в конце мая на обводненном карьере в районе поселка ДОК утонул 69-летний рыбак. В конце апреля во время рыбалки в селе Бородино погиб 64-летний мужчина.