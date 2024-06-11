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Published Сегодня, 08:13

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Updated Сегодня, 08:15

Тюменцам разрешили купаться в 6 водоемах

Ожидается 34-градусное пекло: где тюменцы могут искупаться в жару?

11 июня 2024, 08:13
Фото: 1MI

Тюменцам разрешили купаться в 6 водоемах

34-градусная жара ожидается в Тюмени на этой неделе. Уже в среду, 12 июня, столбики термометров поднимутся до +30…+31, в четверг воздух прогреется до +34. Знойная погода продержится до конца недели.

На какие пляжи в жаркие дни могут смело отправляться тюменцы, выяснил «Наш Город».

По данным управления Роспотребнадзора по Тюменской области, на сегодняшний день в регионе признаны безопасными для купания пока только следующие водоемы:

  • акватория озера Верхнее Кривое на базе отдыха «Верхний Бор»,
  • акватория пруда б/н на 19 км Червишевского тракта на территории центра восстановительной медицины и реабилитации «Сибирь»,
  • акватория озера Нижнее Кривое на территории оздоровительного центра «Серебряный бор»,
  • акватория озера Полушинское на территории детского центра «Олимпийская Ребячка» (Тюменский район, 42 км автодороги Тюмень-Каменка-граница Свердловской области),
  • акватория озера Арсеньевское на территории «Ребячьей республики» (Тюменский район, 4 км от села Салаирка),
  • пруд Лесной.
Фото: Гисметео

Запрещено купаться в семи водоемах:

  • озеро Круглое,
  • озеро Липовое,
  • озеро Цимлянское
  • пруд Южный,
  • пруд Утиный,
  • пруд Войновский,
  • пруд Плехановский.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени в конце мая на обводненном карьере в районе поселка ДОК утонул 69-летний рыбак. В конце апреля во время рыбалки в селе Бородино погиб 64-летний мужчина.

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