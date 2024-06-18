В Тюмени на несколько часов закроют набережную из-за выпускников

Posted Сегодня, 11:40
Published Сегодня, 11:40
Modified Сегодня, 11:42
Updated Сегодня, 11:42
Само мероприятие начнется в 17:45 минут. Однако проход на набережную закроют уже в 15 часов этого же дня.
«В этом году в танце на берегу Туры закружатся выпускники общеобразовательных учреждений не только Тюмени, но и Ишима, Омутинского, Тюменского и Ялуторовского районов. Ребята исполнят сразу 6 хореографических номеров», — рассказали в департаменте.
Отмечается, что впервые в подарок выпускникам ученики школ Тюмени представят танец в стиле «хип-хоп». В завершении вечера родители и дети исполнят «Гимн семье».
Ранее «Наш город» сообщал, что максимальные 100 баллов сразу по двум предметам набрали в этом году двое выпускников школ Тюменской области.