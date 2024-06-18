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Published Сегодня, 11:40

Modified Сегодня, 11:42

Updated Сегодня, 11:42

В Тюмени на несколько часов закроют набережную из-за выпускников

В Тюмени на несколько часов закроют набережную из-за выпускников

18 июня 2024, 11:40
Фото: Департамент образования Тюмени
Несколько ярусов тюменской набережной перекроют на четыре часа 21 июня. Там состоится традиционный «Вальс выпускников», сообщает департамент образования города.
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Дети

Само мероприятие начнется в 17:45 минут. Однако проход на набережную закроют уже в 15 часов этого же дня.

«В этом году в танце на берегу Туры закружатся выпускники общеобразовательных учреждений не только Тюмени, но и Ишима, Омутинского, Тюменского и Ялуторовского районов. Ребята исполнят сразу 6 хореографических номеров», — рассказали в департаменте.

Отмечается, что впервые в подарок выпускникам ученики школ Тюмени представят танец в стиле «хип-хоп». В завершении вечера родители и дети исполнят «Гимн семье».

Ранее «Наш город» сообщал, что максимальные 100 баллов сразу по двум предметам набрали в этом году двое выпускников школ Тюменской области.

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#Егор Тимофеев#Общество#Тюмень#Дети#Тюменская область#Образование#Новости тюмени
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