Запретить или адаптироваться? Тюменцы выступают против электросамокатов в городе

Однако в Тюмени уже организованы и «медленные» зоны, на территории которых все шеринговые электросамокаты принудительно снижают скорость до 10 или даже 5 км/ч. В частности, такие ограничения действуют на парковках, где электросамокатчики часто влетают в автомобили или сами попадают под колеса. Всего в городе 100 таких зон. Есть и места, где уже действует полный запрет на использование электросамокатов, это 32 городских локации.