Запретить или адаптироваться? Тюменцы выступают против электросамокатов в городе

Posted Сегодня, 08:56
Published Сегодня, 08:56
Modified Сегодня, 11:50
Updated Сегодня, 11:50
В Тюмени произошло уже около 30 аварий с участием электросамокатов. Водители этих средств индивидуальной мобильности становятся не только виновниками ДТП, но и пострадавшими. Причем за рулем оказываются не только взрослые, но и дети. Тренер по экстремальному вождению Ахмет Разиев убежден в том, что современные водители и пешеходы попросту еще не адаптировались к этим транспортным средствам.
«Водитель не привык к скорости электросамоката, который может оказаться с тобой на одной дороге или выскочить из-за угла. А мелкие габариты и практически полное отсутствие защиты водителя усугубляют ситуацию. К тому же сами электросамокатчики не особо стараются соблюдать правила безопасности. Из-за этого и возникает конфликт. Нужно научиться взаимодействовать друг с другом», — считает тренер.
Однако аварийный комиссар Владимир Мельников считает, что перспектива комфортного взаимодействия электросамокатчиков и других участников дорожного движения уж слишком туманна и потому эти средства стоит запретить или же уменьшить предельно допустимую скорость, которую они смогут развить.
«Это чуть ли не самоубийство — выезжать на электросамокат на дорогу. Люди катаются без шлемов и других способов защиты наравне с автомобилями. Но это же и орудие убийства — на высокой скорости они колесят по тротуарам и сбивают людей. Уж слишком опасно. Пусть ездят на специально оборудованных территориях, но в городе они опасны», — уверен комиссар.
Происшествия с электросамокатами уже стали причиной регулярных рейдов ГИБДД на улицах города. Динамика роста аварий является пугающей не только в Тюменской области, но и по всей стране. Начальник Научного центра безопасности дорожного движения (ЦБДД) МВД России Дмитрий Митрошин на круглом столе в Совете Федерации подчеркивал, что доля происшествий в общей статистике ДТП не так велика, однако по сравнению с позапрошлым годом аварийность выросла в три раза, вместе с этим в полтора раза выросло и число погибших.
Смертельные аварии с электросамокатами происходили и в Тюмени. Например, в прошлом году двое человек на этом виде транспорта насмерть сбили пенсионерку на тротуаре.
О возможном запрете использования электросамокатов говорят давно. Однако реализация этой идеи пока маловероятно. Заместитель начальника-начальник отдела ДПС и исполнения административного законодательства Василий Ренцанов рассказал что
«На фоне сложившийся ситуации были проведены встречи с участием ГИБДД по Тюменской области, городской администрации и представителями шеринговых компаний. Установлена договоренность об ограничении движения этих транспортных средств. Введения тотального запрета не планируется», — говорит он.
Однако Ренцанов также отмечает, что многое будет зависеть от практики. Если число нарушений и происшествий будет расти, то придется принимать более жесткие меры. Сейчас же с нарушителями стараются бороться классическим способом — штрафами и профилактическими беседами.
Однако в Тюмени уже организованы и «медленные» зоны, на территории которых все шеринговые электросамокаты принудительно снижают скорость до 10 или даже 5 км/ч. В частности, такие ограничения действуют на парковках, где электросамокатчики часто влетают в автомобили или сами попадают под колеса. Всего в городе 100 таких зон. Есть и места, где уже действует полный запрет на использование электросамокатов, это 32 городских локации.
Работу в направлении безопасности ведут и операторы проката электросамокатов. Внутри сервисов они устанавливают систему штрафов, максимальная сумма которых может составить 150 тысяч рублей. Также владельцы шеринговых сервисов сами ведут работу по выявлению нарушений правил пользования электросамокатами и могут заблокировать аккаунты злостных нарушителей.
Оставить жалобу на поведение самокатчиков могут и сами тюменцы, если они заметили двоих человек на одном устройстве или иное нарушение. Каждое заявление будет проверяться, после чего сервис вынесет решение.
Однако со всем этим комплексом мер, которые регулярно ужесточаются, самокатчики продолжают попадать в аварии, а люди боятся ходить по тротуарам. А потому идея запрета таких средств до сих пор на слуху.