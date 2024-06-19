На отданном под КРТ участке в Тюмени построят ЖК, детские сады и магазины

Posted Сегодня, 04:43
Published Сегодня, 04:43
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Updated Сегодня, 04:45
В микрорайоне ДОК в Тюмени хотят построить новый ЖК, детские сады и магазины. По проекту застройки проведут общественные обсуждения, говорится в приказе, опубликованном департаментом земельных отношений и градостроительства Тюмени.
«Провести общественные обсуждения по изменениям в проект планировки территории в районе улиц Воронинская — Томская — Саратовская — Кемеровская — Ботаническая», — указано в документе.
Общественные обсуждения планируется провести в период с 26 июня по 2 июля. Если проект утвердят, то в этом районе до 2031 года построят многоквартирные дома, два детских сада, спортивный, многофункциональный комплексы и библиотеку.
Ранее «Наш город» писал, что в Тюмени планируют построить завод по производству игрового оборудования. На предприятии будут выпускать детские игрушки.