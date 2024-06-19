На полисы ДМС для пенсионеров облдумы в Тюмени потратят 1.5 миллиона рублей

Posted Сегодня, 03:28
Published Сегодня, 03:28
Modified Сегодня, 03:30
Updated Сегодня, 03:30
На полисы ДМС для ушедших на пенсию сотрудников Тюменской областной думы потратят 1.5 миллиона рублей. Соответствующий тендер опубликован на Госзакупках.
«Контракт вступает в силу с момента заключения и действует до 31 августа 2025 года. Период действия страхового покрытия — с 01 августа 2024 года по 01 августа 2025 года», — указано в документе.
Средства на полисы ДМС будут выделены из регионального бюджета. По таким полисам оказывается расширенный набор медицинских услуг, в том числе консультации узких специалистов, сложные операции и другие процедуры. Зачастую страховые сотрудничают по ДМС с частными клиниками, в которых лучше сервис и нет очередей.
Ранее «Наш город» писал, что в тюменских больницах возник дефицит медработников. Учреждениям не хватает специалистов как с высшим, так и со средним образованием.