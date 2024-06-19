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На полисы ДМС для пенсионеров облдумы в Тюмени потратят 1.5 миллиона рублей

На полисы ДМС для пенсионеров облдумы в Тюмени потратят 1.5 миллиона рублей

19 июня 2024, 03:28
Фото: 1MI
Деньги на полисы ДМС для ушедших на пенсию сотрудников Тюменской областной думы выделят из регионального бюджета. По ним предоставляются медицинские услуги более высокого качества, чем по ОМС.

На полисы ДМС для ушедших на пенсию сотрудников Тюменской областной думы потратят 1.5 миллиона рублей. Соответствующий тендер опубликован на Госзакупках.

«Контракт вступает в силу с момента заключения и действует до 31 августа 2025 года. Период действия страхового покрытия — с 01 августа 2024 года по 01 августа 2025 года», — указано в документе.
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Средства на полисы ДМС будут выделены из регионального бюджета. По таким полисам оказывается расширенный набор медицинских услуг, в том числе консультации узких специалистов, сложные операции и другие процедуры. Зачастую страховые сотрудничают по ДМС с частными клиниками, в которых лучше сервис и нет очередей.

Ранее «Наш город» писал, что в тюменских больницах возник дефицит медработников. Учреждениям не хватает специалистов как с высшим, так и со средним образованием.

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