На полисы ДМС для пенсионеров облдумы в Тюмени потратят 1.5 миллиона рублей

Средства на полисы ДМС будут выделены из регионального бюджета. По таким полисам оказывается расширенный набор медицинских услуг, в том числе консультации узких специалистов, сложные операции и другие процедуры. Зачастую страховые сотрудничают по ДМС с частными клиниками, в которых лучше сервис и нет очередей.