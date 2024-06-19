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На отданном под КРТ участке в Тюмени построят ЖК, детские сады и магазины
По проекту строительства будут проведены общественные обсуждения. Если он будет принят, дома и учреждения построят до 2031 года.
19 июня, 04:43
2022
В Ростовской области осудили сестру мобилизованного из-за жалобы в соцсетях
Батайский городской суд Ростовской области вынес приговор сестре мобилизованного гражданина Олесе Шишкановой. Накануне девушка выложила в телеграм-канал запрещенное видео с жалобами военнослужащих. Ей был назначен штраф в размере 30 000 рублей.
22 ноября 2022, 07:37
В Тюменской области с 21 сентября военкомы начали изымать транспорт у организаций
5 октября 2022, 08:01

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