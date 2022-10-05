В Тюменской области с 21 сентября военкомы начали изымать транспорт у организаций

Каким образом проходит данная процедура и сколько уже транспортных средств изъято у тюменских организаций пока неизвестно. Однако следует заметить, что вышеописанное требование распространяется только на юридических лиц. У физических лиц автомобили могут изымать только в случае объявления военного положения в стране.