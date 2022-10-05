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В Тюменской области с 21 сентября военкомы начали изымать транспорт у организаций

5 октября 08:01
Фото: 1Mi
В Тюменской области под частичную мобилизацию попали не только жители региона, но и транспортные средства, принадлежащие юридическим лицам. Теперь военкоматы могут изымать у организаций необходимый автотранспорт.

В опубликованном приказе военного комиссара Тюменской области указано, что руководители организаций — владельцы автотранспортных средств должны доставить исправную автомобильную, дорожно-строительную, подъемно-транспортную и другую технику в сроки и пункты согласно нарядам военного комиссариата муниципальных образований по дополнительному распоряжению.

Также отмечено, что за уклонение от исполнения данного распоряжения предусмотрена ответственность.

Каким образом проходит данная процедура и сколько уже транспортных средств изъято у тюменских организаций пока неизвестно. Однако следует заметить, что вышеописанное требование распространяется только на юридических лиц. У физических лиц автомобили могут изымать только в случае объявления военного положения в стране.

Напомним, в России с 21 сентября начала частичная мобилизация. Всего планируют призвать 300 тысяч резервистов. На сегодняшний день, по словам министра обороны России Сергея Шойгу, в рамках частичной мобилизации призваны уже 200 тысяч жителей страны.

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