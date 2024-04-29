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Published Сегодня, 05:25

Modified Сегодня, 05:27

Updated Сегодня, 05:27

Тюменцам предлагают за 260 тысяч рублей упаковывать одежду Nike

Зарплата четверть миллиона: тюменцам предлагают за 260 тысяч упаковывать одежду Nike

29 апреля 2024, 05:25
Фото: 1MI

Тюменцам предлагают за 260 тысяч рублей упаковывать одежду Nike

Тюменцам предлагают работу упаковщиками одежды Nike за 218,9-259 тысяч рублей. Трудиться предстоит вахтами в Москве.

В вакансии, опубликованной на портале «Авито», указано, что опыт работы не требуется. Работодатель обещает обеспечить работников жильем, бесплатным питанием, еженедельными выплатами аванса. Стоимость смены составляет 4 тысячи рублей. Продолжительность вахты может быть 15, 30, 45 или 60 смен.

В обязанности работника будет входить упаковка одежды по коробкам.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени начал работать магазин Lamoda sport outlet с брендовой одеждой Adidas, Puma и Reebok. Торговая точка открылась в ТРЦ «Солнечный».

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