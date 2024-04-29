Зарплата четверть миллиона: тюменцам предлагают за 260 тысяч упаковывать одежду Nike

В вакансии, опубликованной на портале «Авито», указано, что опыт работы не требуется. Работодатель обещает обеспечить работников жильем, бесплатным питанием, еженедельными выплатами аванса. Стоимость смены составляет 4 тысячи рублей. Продолжительность вахты может быть 15, 30, 45 или 60 смен.