Зарплата четверть миллиона: тюменцам предлагают за 260 тысяч упаковывать одежду Nike

Posted Сегодня, 05:25
Published Сегодня, 05:25
Modified Сегодня, 05:27
Updated Сегодня, 05:27
В вакансии, опубликованной на портале «Авито», указано, что опыт работы не требуется. Работодатель обещает обеспечить работников жильем, бесплатным питанием, еженедельными выплатами аванса. Стоимость смены составляет 4 тысячи рублей. Продолжительность вахты может быть 15, 30, 45 или 60 смен.
В обязанности работника будет входить упаковка одежды по коробкам.
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