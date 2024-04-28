Переводы без комиссии, акцизы на вино и защита от просрочки: что изменится с 1 мая

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С 1 мая повысят пенсии работникам угольной промышленности, летчикам гражданской авиации, россиянам, которым в мае исполнилось 80 лет, и тем, кому была присвоена первая группа инвалидности.
Ежемесячная доплата к пенсии неработающим работникам угольной промышленности и членам летных экипажей воздушных судов гражданской авиации является отдельной социальной выплатой, которая не зависит от вида пенсии, ее источником служат взносы в Соцфонд предприятий угольной промышленности и гражданской авиации.
Для получения доплаты необходимо наличие специального стажа: для угольщиков он составляет от 20 до 25 лет в зависимости от профессии, а для летчиков — не менее 20 лет для женщин и не менее 25 лет для мужчин. Размер доплаты будет определяться индивидуально, он зависит от зарплаты работника и продолжительности специального стажа.
Для пенсионеров, которым в мае исполнится 80 лет, и для граждан, получивших первую группу инвалидности, увеличится вдвое фиксированная выплата в составе страховой пенсии. Если на иждивении этих пенсионеров находятся нетрудоспособные члены семьи, то размер фиксированной выплаты будет больше, отметила профессор.
Кроме того, в мае индексируется пенсия граждан, которые в марте перешли из категории работающих пенсионеров в неработающие. Они получат надбавки, которые пришлись на период их официальной занятости.
В мае вступят в силу поправки в законы, касающиеся негосударственных пенсионных фондов. Теперь НПФ в обязательном порядке будут должны соблюдать так называемый период охлаждения, который составит две недели. В течение этого срока клиенты, заключившие договор пенсионного обеспечения через агента, смогут без всяких штрафных санкций расторгнуть такое соглашение.
Кроме этого, при подписании договора НПФ будут обязаны предоставлять клиентам информацию о том, какую сумму и каким образом они получат в качестве возмещения, если фонд потеряет лицензию или обанкротится.
В мае вступят в силу поправки в закон «О банках и банковской деятельности». Теперь клиенты российских кредитных организаций смогут переводить до 30 миллионов рублей без комиссии между своими счетами в разных банках.
При разработке закона депутаты Госдумы отмечали, что банки устанавливают повышенные тарифы за снятие наличных, закрытие счетов, перевод денег со счета в одном банке на счет того же человека в другом кредитном учреждении — фактически создают заградительные условия.
Теперь банк не сможет ограничить клиента ни по размеру, ни по числу операций по переводу денег самому себе. При этом правило с лимитом и отсутствием комиссии за перевод не будет работать в двух случаях: перевод непосредственно в банковском отделении в присутствии физлица или его представителя, а также перевод с помощью банковских карт по правилам платежных систем, в рамках которых их выпустили (то есть, по сути, перевод по номеру карты).
Правительство расширило программу бесплатной газификации на садоводческие товарищества (СНТ). Сети бесплатно проведут до границ земельных участков.
Заявка о подключении может быть подана в газораспределительную организацию (ГРО) как собственником участка, так и председателем СНТ. Решение о догазификации должно быть принято на общем собрании членов СНТ, его протокол необходимо приложить к заявке о подключении.
На дачный дом и земельный участок должны быть оформлены правоустанавливающие документы.
Газ и раньше подводили к СНТ, но только в том случае, если они были расположены в границах населенных пунктов. Труба доходила до границ товарищества, а далее собственники должны были подключать участки и дома за собственный счет.
В мае вступят в силу поправки в закон «Об образовании», согласно которым абитуриенты теперь смогут подавать заявления о приеме на целевое обучение по программам бакалавриата и специалитета только в один вуз на одну образовательную программу.
Целевое обучение предполагает, что абитуриент еще до поступления в образовательное учреждение (высшее или среднее профессиональное) заключает договор с работодателем. Таким образом, у будущего студента появляется возможность получить образование за его счет.
Максимальный срок отработки после получения образования в вузе или колледже по целевому направлению не должен будет превышать пять лет. Минимальный срок отработки остается без изменений — три года.
Заказчиками целевого обучения могут быть федеральные госорганы, органы государственной власти в регионах, а также юридические лица или индивидуальные предприниматели.
Новые изменения коснутся и заказчиков. Теперь они будут должны размещать свои предложения на платформе министерства труда в разделе «Работа в России». При этом абитуриенты смогут выбирать варианты в любом регионе России, независимо от места своего проживания.
С 1 мая 2024 года акцизы на тихие и игристые вина вырастут в три раза: на тихое вино — с 34 рублей до 108 рублей за литр, на игристое — с 45 рублей до 119 рублей за литр (изначально планировалось повысить до 141 рублей за литр).
Повышение акцизов коснется, как российских, так и на импортных вин. Правда, по словам замглавы Минпромторга Виктора Евтухова, российские вина будут в выигрыше. Так как на импортные вина имеется еще и пошлина (за исключением грузинского), а на вина из недружественных стран с 1 августа 2023 года она увеличена с 12,5% до 20%.
Кроме того, российские виноделы смогут получить налоговый вычет.
С 1 мая 2024 года к обязательной маркировке товаров в рамках системы «Честный знак» присоединится молочная продукция, черная и красная икра. Это значит, что продавец на кассе будет проверять специальный знак. И если товар окажется просрочен — его будет невозможно пробить.
Система обязательной маркировки «Честный знак» разработана для борьбы с контрафактными товарами. Она объединяет всех участников оборота: от производителей до розницы. На упаковку наносится специальный код и единица товара вносится в базу данных.
Соответственно, все магазины розничной торговли уже через несколько дней должны установить и настроить программное обеспечение, которое позволит в режиме онлайн проверять соответствие товара требуемым качествам.
С 1 мая 2024 году будет упрощена процедура получения лекарств для детей с редкими заболеваниями. Сроки предоставления необходимых препаратов сократятся до шести рабочих дней. Ранее нуждающиеся были вынуждены ждать лекарств 24 дня.
15 мая в силу вступит закон, согласно которому близкие родственники лиц, пропавших без вести, будут подлежать обязательной геномной регистрации.
Порядок направлен на повышение эффективности розыска лиц, пропавших без вести. Геномная регистрация необходима для идентификации пропавших, а также для установления личности неопознанных трупов.
Геномная информация, полученная при проведении государственной геномной регистрации, будет храниться до установления места нахождения лица, пропавшего без вести, но не более 70 лет. Под близкими родственниками лица, пропавшего без вести, понимаются лица, находящиеся в биологическом родстве с ним: родители, дети, полнородные братья или сестры.
С 3 мая начнут действовать штрафные санкции за нарушение правил хранения и обработки навоза и помета. В случае нарушения должностные лица рискуют получить штраф от 40 до 50 тысяч рублей, ИП — от 60 до 70 тысяч, юридические лица — от 350 до 450 тысяч.
Кроме того, для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц сохраняется возможность приостановления деятельности на 90 суток.