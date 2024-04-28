Переводы без комиссии, акцизы на вино и защита от просрочки: что изменится с 1 мая

Теперь банк не сможет ограничить клиента ни по размеру, ни по числу операций по переводу денег самому себе. При этом правило с лимитом и отсутствием комиссии за перевод не будет работать в двух случаях: перевод непосредственно в банковском отделении в присутствии физлица или его представителя, а также перевод с помощью банковских карт по правилам платежных систем, в рамках которых их выпустили (то есть, по сути, перевод по номеру карты).