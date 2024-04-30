Паводок отрезал несколько тюменских деревень от большой земли

По данным гидрологического бюллетеня тюменского ЦГМС, за период с 8:00 до 10:00 30 апреля уровень воды в Ишиме в районе Викулова поднялся еще на 10 сантиметров — до отметки 986 сантиметров выше нуля поста (критическая отметка 1000 сантиметров). В Абатском районе уровень Ишима увеличился на 1 сантиметр — до 12,22 метра. На 7 сантиметров за два часа поднялась вода в Тоболе в районе Упорово — до 785 сантиметров выше нуля поста.