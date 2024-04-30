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с. Викулово 30.04.2024

Паводок отрезал несколько тюменских деревень от большой земли

30 апреля 2024, 05:49
Фото: Информационный центр Правительства Тюменской области
с. Викулово 30.04.2024

В Тюменской области две деревни отрезало паводком от большой земли

Две деревни в Викуловском районе, Заборка и Тюлешов Бор, отрезало паводком от большой земли. В населенных пунктах организовали лодочную переправу. В село Пестово можно попасть по объездной дороге с автотрассы Викулово — Абатское. Дорога прогрейдирована.

Вода в реке Ишим в районе села Викулово продолжает интенсивно прибывать — за последние двое суток уровень поднялся более чем на два метра. По прогнозам властей, рост уровня Ишима продолжится еще пару суток — ко 2 мая будет достигнут максимум.

По словам губернатора Александра Моорав настоящее время ситуация в селе находится под контролем.

«Все, что планировали сделать — выполнили. Дамба рассчитана на 12,5 метров, плюс мы ее нарастили насыпью на 60 сантиметров», — отметил глава региона.
с. Викулово 30.04.2024с. Викулово 30.04.2024
с. Викулово 30.04.2024с. Викулово 30.04.2024
Фото: Информационный центр Правительства Тюменской области

По данным гидрологического бюллетеня тюменского ЦГМС, за период с 8:00 до 10:00 30 апреля уровень воды в Ишиме в районе Викулова поднялся еще на 10 сантиметров — до отметки 986 сантиметров выше нуля поста (критическая отметка 1000 сантиметров). В Абатском районе уровень Ишима увеличился на 1 сантиметр — до 12,22 метра. На 7 сантиметров за два часа поднялась вода в Тоболе в районе Упорово — до 785 сантиметров выше нуля поста.

Ранее «Наш Город» писал, что в Абатском районе на участке федеральной трассы Тюмень — Омск запущена схема ритмичного реверсивного движения с целью сокращения дорожных заторов.

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